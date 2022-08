EU devuelve a más de diez mil veracruzanos en primer semestre del año

En el primer semestre del año 10,273 veracruzanos han sido repatriados desde Estados Unidos, de los cuales al menos mil eran menores de edad de entre 12 y 17 años, según la estadística migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Marzo ha sido el mes con mayor número de veracruzanos devueltos con más de 2 mil 277. Del total de veracruzanos devueltos 8,704 son hombres y 1,569 son mujeres.

Respecto a los menores detenidos en la frontera, la estadística señala que 1,010 tenían edades entre 12 y 17 años, de ellos 154 viajaban acompañados y 856 viajaban solos.

También se localizó a 29 menores de hasta 11 años, de los cuales cinco viajaban solos. En Estados Unidos hay 12 puntos de repatriación: Tijuana, El Chaparral, Mexicali I, Ciudad Juárez Libertad, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras II, Nogales Uno, San Luis Río Colorado, Nuevo Laredo II “Juárez-Lincoln”, Puerta México (Matamoros II), Reynosa-Hidalgo, Benito Juárez I y II y el A. I. “Benito Juárez” de la Ciudad de México.

Después de la muerte de 53 migrantes asfixiados en un tráiler en Texas, donde había seis veracruzanos.

El director general de Atención a Migrantes de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Carlos Enrique Escalante Igual, consideró que este tema generará en Estados Unidos un antes y un después.

“Se dará cuenta que la mano de obra mexicana es necesitada y se puede obtener de forma legal con visas de trabajo para que pueda la gente trabajar por temporadas, que finalmente haya regulación en el paso de migrantes”.

Luego de que familias de migrantes fallecidos denunciaran que hasta los pueblos llegan camiones y coyotes para ofrecer a los jóvenes irse a Estados Unidos, dijo que son comunes estos casos.

“Salen 30 de un municipio, 50 de otro, la migración siempre se ha dado, no es un tema nuevo que tenemos un estimado de 850 mil veracruzanos viviendo en los Estados Unidos, casi el 10% de la población de Veracruz”: – Han detectado estas redes de polleros- se le preguntó.

– “En México está el libre tránsito, no me pongo a hacer una estadística de cuántos salieron de qué municipio, pero no tenemos ningún dato de esto”- Comentó que mensualmente, la dirección de atención a migrantes atiende 15 repatriaciones de migrantes fallecidos, aunque la mayoría muere de causas naturales.

En el año solo han atendido dos casos de migrantes que fallecieron al cruzar el río bravo en su intento por llegar a EU.

