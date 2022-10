Ni la llovizna ni la neblina lograron frenar a decenas de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), quienes se manifestaron este miércoles para exigir la destitución de la directora de la Facultad de Psicología, Lizette Teresa Figueroa Vázquez, por considerar como mala su gestión en la asignación de docentes, así como hacer caso omiso a las denuncias por violencia de género.

Desde tempranas horas de este miércoles, estudiantes de la casa de estudios se dieron cita en dicha facultad para marchar hacia Rectoría y exigir la pronta atención de sus demandas, expresadas en un pliego petitorio entregado el pasado 21 de octubre.

Estudiantes UV exigen destitución de directora de Psicología

Te puede interesar:

En dicho pliego petitorio exigen no sólo la destitución de la directora, sino el control del registro de entrada de la facultad, la asignación inmediata de docentes a experiencias educativas vacantes y verificar la plantilla de docentes activas.

Además denuncian que docentes han amenazado a alumnos por participar en el movimiento del paro estudiantil.

Los estudiantes agregaron que esperan que tras su protesta sean recibidos por el rector o por autoridades universitarias que den pronta respuesta a sus peticiones y agregaron que el paro continuará de forma indefinida hasta que se haga cabal cumplimiento de sus demandas.

Llegan a Rectoría UV

Coreando “UV cuéntanos bien. No somos 1, somos 100”, “la educación es un derecho, no un privilegio”, “sin seguridad no hay educación”, estudiantes de psicología de la Universidad Veracruzana llegaron hasta la rectoría, alrededor de las 10:00 horas.

“Que salga el rector” gritaron al llegar a rectoría para escuchar sus demandas, entre ellas la asignación de profesores en las experiencias educativas vacantes y la inmediata atención de las quejas por violencia de género de la comunidad universitaria.

Cabe mencionar, que los alumnos llevan varias semanas en paro para solicitar la atención de autoridades universitarias, mismas que dicen, han ignorado sus demandas.

AVC noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ