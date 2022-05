Estudiantes de Psicología UV piden disculpa pública de académico misógino   

Estudiantes de la facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV) iniciaron una marcha para exigir al rector Martín Aguilar Sánchez que atienda las denuncias de presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual ejercidos por profesores, y que el académico Raúl Carballo ofrezca una disculpa pública tras los comentarios re victimizantes.



En voz de las integrantes de Mujeres Organizadas Colectivo Medussa, señalaron que la Universidad Veracruzana no ha ofrecido la disculpa pública a las estudiantes luego de que el académico Raúl Carballo realizó comentarios revictimizantes para quienes han sufrido casos de agresión o abuso sexual.



“Sí, ese señor me violó hace 20 años. ¡Carajo! ¿20 años? ¡Ya olvídalo!, Déjalo pasar. Lo debiste haber dicho en su momento. Madura. Si estás viviendo todavía con ese resentimiento ´tas jodida mujer o estás jodiendo hombres. Estás mal tú. El otro ya ni se acordaba, suponiendo que fue verdad”, fueron las palabras del profesor al impartir una clase.



Las estudiantes señalaron que además de Raúl Carballo, otros docentes y personal del Área Administrativa de la Facultad de Psicología han ejercido violencia, hostigamiento y acoso sexual entre los que se encuentran: Arturo Llaca, Ezequiel, Arturo Herrera Melo, Arturo Marinero, Paulo César, y Gustavo Miranda, éste último es empleado del Centro de Computo.



En el caso específico de Raúl Carballo, explicaron que la UV entregó tres hojas como muestra de una disculpa pública, sin embargo, la marcha es para exigir que la haga públicamente.



“Han sido más de 10 años, el caso de Raúl Carballo tiene denuncias desde el 2011 y no se han resuelto. La disculpa que solicitamos y la institución se comprometió a entregarnos fueron tres hojas que nos dieron en un sitio privado donde nadie se tenía que enterar y esa fue la disculpa de Raúl Carballo”.



Señalaron que, de último momento, la UV concedió la jubilación a Raúl Carballo pesé a que el académico la había solicitado desde hace 14 años.

Te puede interesar:



“él así cómo se exhibió en una clase pública para violentar y dar sus discursos a diversas generaciones parecía que tenía preparado este momento porque 14 años tomó para que se jubilara, él ya tenía listo su documentación, nada más llegó, firmó”.



Ahora la UV, explicó a las estudiantes que Raúl Carballo no es un docente por lo que no pueden obligarlo a dar la disculpa pública.



“Y la institución nos dio cómo respuesta que el ya no es docente de la UV, no lo podemos tocar, no le podemos hacer nada vamos a preguntarle si nos quiere mandar la disculpa y esta disculpa fue entregada en privado a dos compañeras y no se hizo cómo estaba acordado”, señalaron.



El Colectivo Medussa lamentó que la directora del plantel Lizette Teresa Figueroa Vázquez, haya preferido atender las órdenes de la rectoría de la UV, a sumarse a la protesta de las estudiantes contra el académico Raúl Carballo.



“Sí, ese señor me violó hace 20 años. ¡Carajo! ¿20 años? ¡Ya olvídalo!, Déjalo pasar. Lo debiste haber dicho en su momento. Madura. Si estás viviendo todavía con ese resentimiento ´tas jodida mujer o estás jodiendo hombres. Estás mal tú. El otro ya ni se acordaba, suponiendo que era verdad”, fueron las palabras del profesor.



Finalmente, un grupo de estudiantes ingresaron a la rectoría para entablar un diálogo con las autoridades de la UV, y ahí solicitaron que las protestas no tengan consecuencias hacia ellas, cómo represalias en sus calificaciones.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ