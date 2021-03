Estudiantes cubanos de la UV no están desaparecidos, dice el gobernador

Xalapa, Ver.- Los tres estudiantes cubanos de posgrado en la Universidad Veracruzana (UV) no están desaparecidos, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“Las familias de los tres cubanos piden no iniciar carpeta, que la Embajada está siguiendo el asunto, la embajada de Cuba. Entendemos que es un caso muy diferente. No es una desaparición. No podría dar información más que la que tenemos en la Comisión Estatal de Búsqueda”, puntualizó.

Las familias piden no iniciar carpeta de investigación

El mandatario reiteró que ante la petición de la familia y por el hecho de que la Embajada de Cuba se está haciendo cargo, queda sin efecto la búsqueda porque no hay un delito que perseguir por parte de su administración.

Hay que recordar que se dio a conocer que tres estudiantes de origen cubano fueron reportados como desaparecidos por la Comisión Estatal de Búsqueda.

Son estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UV, campus Poza Rica-Tuxpan

Carmen Dianeyz Boza Banguela, de 32 años; Mercedes Díaz Gómez, de 30, y Yuri Lorenzo Torre, de 41, son estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, campus Poza Rica-Tuxpan.

Sin embargo, habrían perdido comunicación con sus compañeros y familiares desde el pasado martes 23 de febrero.

Los ciudadanos cubanos se tenían que trasladar de Tuxpan hacia la zona conurbada, toda vez que debían presentarse en el consulado de su país, ubicado en el fraccionamiento Costa de Oro, municipio de Boca del Río.

Sin embargo, nunca se presentaron y no se han comunicado.

El mandatario agregó que, en el caso de la desaparición del ciudadano argentino, la Fiscalía General del Estado tiene algunos avances al respecto, incluso el organismo autónomo conoce las razones por las que estaba aquí.

“Llevan avances en la Fiscalía, es un proceso abierto, entonces tengo que ser cauto. Ahí es muy diferente, ese si es un caso totalmente diferente”, concluyó.

