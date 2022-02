Estudiante que irá a la NASA invita a las niñas a interesarse en la ciencia

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2022, la estudiante de octavo semestre de ingeniería mecatrónica, Dalia Judith Linares Rosales, exhortó a estudiantes de su género a introducirse al mundo de la ciencia y las ingenierías, pues su contribución en el campo de la investigación es vital para el desarrollo de las comunidades.

Actualmente, Dalia, de 21 años, es parte del proyecto de “TECNM Explorers”, el cual participará en la competencia “Human Exploration Rover Challenge 2022” de la NASA, que se llevará a cabo a finales de abril de este año, en las instalaciones del “IJ.S. Space & Rocket Center” de la NASA, en Huntsville, Alabama, en donde presentarán el diseño, modelado, fabricación, ensamblaje y puesta a prueba de un Rover de propulsión humana, así como la divulgación e implementación de actividades en las áreas STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics).

La estudiante oriunda del puerto de Veracruz se encarga de apoyar el área STEM, también ayudando a los talleres, diseños 3D, logística, cotizaciones de herramienta y maquinaria requerida para el proyecto, entre otras necesidades que van surgiendo.

En este tenor, la universitaria dio a conocer que, de los 14 integrantes de este proyecto, cuatro son mujeres, incluida ella y, pese a que son pocas representantes del género femenino, siente gran entusiasmo por participar.

“Las mujeres somos muy capaces, podemos hacer todo si nos lo proponemos (…) Me gusta mucho esto de participar, realmente me divierto, es muy entretenido aprender cosas nuevas y las mujeres en todo esto dan un gran paso, puesto que no siempre se ven en la ingeniería”, dijo en entrevista.

Y es que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ciencia y la igualdad de género son indispensables para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ello, la comunidad internacional promueve mayor participación de las mujeres en la ciencia, sin embargo, pese de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la Cuarta Revolución Industrial, las mujeres siguen representando solamente el 28% de las personas en el campo de ingeniería y el 40% en informática y computación.

Aunado a ello, reporta que las investigadoras con frecuencia tienen carreras más cortas y peor pagadas, además, el género femenino suele recibir becas de investigación más modestas con relación a sus colegas masculinos y, aunque representan el 33.3% del universo de investigadores, únicamente el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres.

En este sentido, Dalia reconoció que, pese a que hoy en día hay más apertura y alternativas para que las mujeres estudien carreras relacionadas con la ciencia, la participación sigue siendo escasa, aunque confió en que paulatinamente la presencia de mujeres en esta área vaya creciendo.

“Realmente sí hay mucho rezago, pero poco a poco vamos avanzando. Realmente en la ingeniería mecatrónica no ves muchas mujeres tampoco, pero yo le extiendo la invitación a todas las niñas que quieran estudiar Mecatrónica que lo hagan. A mí me apasiona mucho y me ha dado muchas oportunidades (…) Son muy pocas mujeres en Mecatrónica, por ejemplo, en mi grupo, de mi generación creo que entraron unas 20 mujeres, no es tan común, pero eso es solo de Mecatrónica, hay otras ingenierías (…) Poco a poco va a ir incrementando esto y espero que muchas mujeres y niñas les guste estudiar esto”, expresó la entrevistada.

Linares Rosales señaló que en este proceso educativo jamás se ha visto discriminada por el hecho de ser mujer, por el contrario, ha recibido el respaldo de sus compañeros y es tratada sin distingos, por lo cual, ha aprendido mucho.

Agregó que en proyectos como en los que actualmente trabaja son inclusivos y entre los requisitos está que el equipo cuente con elementos femeninos.

La alumna del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Veracruz reveló que desde que era pequeña sintió gusto por las matemáticas, más tarde estudió una carrera técnica en reparación de computadoras, en electrónica y áreas afines.

Finalmente, reiteró el llamado a niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades a que se interesen por la ciencia y las matemáticas, pues la participación de este sector de la población es decisiva para ir abriendo espacios y reducir brechas en estos campos de oportunidad y desarrollo.

“Que se interese, que se empapen, estudien y hagan su esfuerzo porque realmente es muy entretenido, a mí me encanta participar en esto. No voy a decir que es fácil, porque no lo es, pero estudiando podemos llegar muy lejos como mujeres”, concluyó la joven estudiante.

