Este sábado inicia traslado de veracruzanos varados en Perú

A partir de este sábado iniciaría el traslado de los veracruzanos y en general mexicanos que no han podido salir de Perú ante las protestas y encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo, informó el director de Atención a Migrantes, Carlos Enrique Escalante Igual.

“Aparentemente a partir de mañana iniciarán los traslados hacia la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nosotros si alguien requiriera el apoyo para el traslado para acá veríamos cómo apoyarles”.

Dijo que el Gobierno de Veracruz ya se puso en contacto con la embajada de México en Perú y esta les confirmó que hay 12 veracruzanos que hacían turismo en ese país, cuando estalló el conflicto.

Los turistas veracruzanos varados en Perú son originarios de tres municipios: Córdoba, Veracruz y Boca del Río y se tiene información de que su estado de salud es bueno.

Aún así, dijo que son más de 40 los veracruzanos que viven de manera permanente en ese país y al menos 12 los que viajaron por razones de turismo y que han solicitado el apoyo para su traslado.

“Hay 43 veracruzanos radicando casi permanentemente en Perú y aparentemente hay un grupo de 12 que fueron de vacaciones; el número exacto no lo podemos tener porque se están formando las listas”, dijo.

Indicó que los turistas mexicanos, incluidos los veracruzanos, están resguardados en un hotel y la embajada mexicana les está brindando apoyo.

“Creo que había algunos casos que no habían comido, no se habían llevado comida y la embajada les hizo llegar comida, pero no sé si específicamente a los veracruzanos, me dijo que a un grupo de mexicanos”.

Escalante detalló, que será este viernes por la tarde que se informará por parte de la embajada mexicana qué tipo de apoyo requerirán del gobierno veracruzano.

“Nos comunicamos ayer (jueves) y les ofrecimos todas las facilidades por parte del estado; nos mencionaron que ya están trabajando en el tema”.

