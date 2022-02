Este lunes podría discutirse el derogar el delito de Ultrajes a la Autoridad

La iniciativa para derogar el delito de Ultrajes a la Autoridad en el estado ya se encuentra en comisiones y, se espera que la próxima semana, que comience la permanente, se pueda discutir y votar el dictamen en el pleno de la LXVI Legislatura de Veracruz, señaló el diputado local por el distrito XVI, Jaime de la Garza Martínez.

“Es el día de hoy que no nos han pasado ningún resolutivo a favor ni en contra, esperemos que, este lunes que va a haber la permanente ya se pueda votar”, afirmó en entrevista.

Al respecto, el legislador panista aclaró que, previo a que, el ejecutivo estatal enviara al Congreso Local la iniciativa para “derogar” el delito de Ultrajes a la Autoridad del Código Penal estatal, luego de la recomendación que hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al respecto y las diversas críticas por presunta ilegalidad en torno al tema, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en ese recinto parlamentario habría hecho lo propio.

Recordó que en el Código Penal del estado hay tres artículos que hablan al respecto, uno de ellos, es el 114 relacionado al Abuso de la Autoridad; el 331 que habla de Ultrajes a la Autoridad; así como el 371 que aborda el tema de los delitos en contra de instituciones de Seguridad Pública.

“Básicamente, este delito está sobre regulado. Lo que nosotros hicimos fue meter una iniciativa muy específica, en donde estamos pidiendo la derogación del artículo 331 que es de Ultrajes a la Autoridad y artículo 371 que es sobre en contra de instituciones de Seguridad Pública. Que se quede el 114 como está, que es Abuso de Autoridad, porque la iniciativa que metió el gobernador está incompleta. Él solamente está acatando un tema de la CNDH donde le exhorta y le pide que derogue este delito, sin embargo, no es suficiente y lo que se tiene que hacer es lo que nosotros hicimos a través de una iniciativa, que es derogar el 331 y el 371”, expuso el congresista.

En este tenor, el también integrante de la Comisión de Población y Atención a Migrantes en el Congreso local lamentó que la CNDH haya tenido que emitir esta recomendación y no la estatal.

De la Garza Martínez reconoció que, de aprobarse esta iniciativa, tal como lo plantea el gobernador del estado, no tendría sentido, pues caerían nuevamente en inconsistencias, por lo que exhortó a los 50 integrantes de la legislatura, principalmente, al grupo parlamentario de Morena, que es mayoría, a analizar detalladamente la misma y no que esta no sea una propuesta a modo, sino real, que sea justa para las y los veracruzanos.

“El delito que él (gobernador) quiere derogar –y lo quiere derogar por una recomendación de la CNDH, no porque quiera él derogarlo- es un tema que dispondrían de dos a seis años de prisión y, el delito que está quedando y que él no quiere derogar, tiene penas de siete a 15 años, que es el 371 es el que nosotros también queremos que se derogue a favor del pueblo veracruzano y no que sea una iniciativa a medias, una iniciativa a modo, sino que sea una iniciativa real”, finalizó.

