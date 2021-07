Es “ilógico” hacer una consulta popular para aplicar la ley: xalapeños

Xalapeños respondieron que la consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) es innecesaria y costosa para ese organismo

Xalapa, Ver.- Cientos de xalapeños dijeron que no participarán en la Consulta Popular a realizarse el próximo 1 de agosto, donde cuestionarán si es necesario enjuiciar a expresidentes de México.

En un sondeo realizado en la capital del estado, los cuestionados respondieron que este acto programado y organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) es innecesario y costoso.

Autoridades responsables deben proceder contra expresidentes si existen elementos en su contra

La mayoría de los entrevistados de forma exprés dijo que es “ilógico” consultarlos para aplicar la ley, pues en caso de que existan los elementos, autoridades responsables deben proceder contra expresidentes como los priístas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto, así como también, contra los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Sólo un académico, de 50 años, se pronunció a favor de la consulta popular programada para el próximo domingo, argumentando que ésta permitirá dejar un precedente para acabar con la impunidad de la cual han gozado los mandatarios federales.

“Lo positivo es que recoge un sentir popular. Yo acudiré, ahora, también creo que lo que le da legitimidad a la consulta es que el presidente se va a someter a un referéndum popular también, en el cual si sale rechazado estaremos pendientes de que cumpla su palabra si es rechazado y si no lo es se verá de qué tamaño es el apoyo popular”, externó.

El profesor recordó que ha caminado en zonas alejadas al Centro Histórico de la ciudad, en colonias populares, los pobladores apoyan la consulta popular y hasta la promueven.

“Para mí es muy evidente que la clase media y la clase alta se oponen a esto porque se oponen a todo lo que haga el presidente. En las colonias populares hay gente que está impaciente, hay gente que está apoyando en su casa, he visto gente que pone una cartulina manuscrita apoyando esta iniciativa. Me parece que en un país muy polarizado es inevitable, no es deseable, pero un sector de la población tiene ánimos de venganza y revancha”, continuó.

Por su parte, un abogado, de 28 años, dijo estar a favor y en contra de la Consulta Popular, ya que es importante que la población tenga voz y voto en las decisiones del gobierno, pero dijo, que es negativo porque las leyes deben aplicarse sin ser consultadas.

Una empleada, de 38 años, acusó que los trabajadores burócratas están siendo obligados a laborar los fines de semana para incitar, de puerta en puerta, la participación ciudadana el próximo domingo.

Te puede interesar:

“Esos ha molestado mucho y ha generado en mí el deseo de no salir a votar, de no seguirles el juego en ese tipo de eventos que no tienen sentido. Me da mucho coraje que estén utilizando mano de obra gratuita porque es lo mismo que ellos criticaban de las anteriores administraciones”, criticó la mujer.

Otros dos empleados de empresas privadas, de 25 y 27 años, mencionaron que no participarán en la Consulta para enjuiciar a los ex presidentes, debido a que el dinero destinado a ésta podría utilizarse en programas de apoyo a grupos vulnerables.

Es “ilógico” hacer una consulta popular para aplicar la ley: xalapeños

“La verdad ese dinero puede destinarse a otras causas y no desperdiciarlo. No se trata de consultar si hay que enjuiciarlos, si se tienen las pruebas solo deben aplicar la ley y la verdad es que sería un gasto innecesario”, añadieron. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.