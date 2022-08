Encabeza AMLO encuentro con trabajadores de CFE e internet para todos en Veracruz

Como parte de la gira presidencial sobre el proyecto “Internet para todos” con el que se busca brindar este servicio a las comunidades más aisladas del país; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió esta tarde con funcionarios y trabajadores de la CFE en Cosoleacaque, Veracruz.

En este evento, estuvieron presentes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett Díaz; el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el Director General de ingenieros de la Sedena, Salvador Fernando Cervantes Loza; el Coordinador Regional del Sindicato, Servando Díaz Suárez y la Jefa de Oficina Divisional de Control de la dirección oriente, la ingeniera María Fernanda Monterrosas González.

La ingeniera María Fernanda Monterrosas, Jefa de Oficina Divisional de Control de la dirección oriente, expresó que el beneficio será para el pueblo con la instalación de 2800 antenas de las cuales 407 corresponderán a regiones de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, además de que se instalarán sobre infraestructura ya existente de la CFE.

“224 antenas cubrirán desde la huasteca veracruzana hasta el valle de Uxpanapa, se llegará a comunidades de difícil acceso para beneficiar a localidades olvidadas que no cuentan acceso de Internet”, agregó.

Realiza AMLO encuentro con trabajadores de CFE e internet para todos en Veracruz

En su intervención, el Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que la inversión en los servicios de comunicaciones ha ascendido a 65 millones de pesos.

“Se ha disminuido al mínimo el rezago”, expresó.

“Hemos acercado a nuestra gente a las tecnologías de información en 138 municipios, ahora cuentan con telefonía celular al menos 20 puntos, a costo muy bajo; se han podido comunicar regiones que antes estaban incomunicadas”, agregó.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional dijo que ingenieros del ejército trabajarán en coordinación con la CFE para la instalación de las torres y antenas en la comunidades de difícil acceso.

El objetivo es que se pueda comunicar con internet a todos los pueblos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Adolfo López Mateos en 1960 decidió nacionalizar la industria eléctrica, cuando en ese entonces el servicio eléctrico no llegaba al 50 por ciento de la población; ahora gracias a la CFE el 99.6 por ciento de la población tiene electricidad; fue una hazaña que no se hubiera podido lograr sin la nacionalización de la industria eléctrica”.

López Obrador, dijo que en administraciones pasadas se quería destruir a la Comisión Federal de Electricidad, estaban cerrando plantas, y “le daban trato preferencial a empresas extranjeras, nosotros los mandamos al carajo”, expresó.



“Usaban lo de energía limpia para hacer negocios sucios, ni siquiera en igualdad de circunstancias se competía con ellos, recibían subsidios, se les devolvían los impuestos; la CFE generaba menos energías, iba a la quiebra total es por eso que hablamos de rescatar a la CFE”

“La empresa publica no tiene lucro es para beneficio del pueblo por eso vamos a cumplir con esta tarea de conectar al país con Internet, ustedes van a comunicar con Internet al país, no vamos a fallarles, estamos conscientes de que no se sacara adelante al país sin los trabajadores”, reconoció.

“Desde que llegué no ha habido aumento en el precio de la luz, vamos hacia adelante y cuando terminemos la conexión a Internet lo celebraremos entre todos aquí mismo”, finalizó.

