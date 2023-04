En Xalapa taxista no pudieron manifestarse para exigir orden en Transporte Público

Un grupo de aproximadamente 30 taxistas llegaron al centro de esta ciudad para manifestarse y denunciar que el líder del Grupo Independiente de Taxistas Organizados (Gritó), Jairo Guarneros Sosa, y otros 400 vehículos procedentes de Orizaba, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla y Catemaco, están retenidos en Jalcomulco por patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y grúas de empresas particulares.

Los taxistas informaron que en Jalcomulco los retuvieron más de 40 patrullas de la SSP estatal al mando de Cuauhtémoc Zuñiga que les impiden llegar a Xalapa para exigir al gobierno del estado que pongan orden en la dirección de Transporte Público.

“Los compañeros llevan retenidos más de tres horas, no los dejan pasar, hay intimidación, represión; nuestro representante es Jairo Guarneros Sosa, simplemente queremos que lo dejen llegar a Xalapa”.

Según los taxistas, la Revista Vehicular que propone hacer el gobierno del estado causará gastos económicos, además de que en la dirección de Transporte Público no han resuelto pendientes desde hace cuatro años.

“Tememos a las represalias de la secretaría de Seguridad Pública. Quieren hacer la Revista Vehicular queremos que nos dejen trabajar”.

Acusaron que también la Guardia Nacional (GN) participó para retenerlos en el municipio de Jalcomulco “están violando nuestros derechos de llegar a Xalapa a manifestarnos”.

Destacaron que la dirección de Transporte del Gobierno del Estado no atiende en tiempo y forma los trámites que promueven los concesionarios.

“Hay órdenes de emplazamiento que no nos han dado, hay permisos vencidos que no ha renovado la dirección de Transporte”.

Los taxistas rechazaron tener acuerdos con el senador del PAN, Julen Rementeria del Puerto, sino que sólo se apoyaron en el panista para tener asesoría.

“No queremos la Revista Vehicular, porque todavía no terminan el ordenamiento de taxis que se puso en marcha desde el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y a la fecha gobierno no ha terminado con eso, y ahora ya quieren poner la Revista Vehicular, no es conveniente, no queremos abusos de los agentes de Tránsito”, dijeron.

Cabe mencionar que este año, el gobierno de Veracruz hizo el anuncio de poner en marcha

la Revista Vehicular en la que se tiene contemplado la presentación de transportistas de documentos, tales como: aviso de emplazamiento, constancia de empadronamiento, póliza de seguro, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del concesionario, identificación oficial de quien presente la unidad y verificación oficial vigente.

También el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez solicitó a los concesionarios mejorar los vehículos y el Servicio que prestan a los usuarios, y de esta manera desde su administración se evitará la activación del servicio a través de aplicaciones de telefonos celular en Veracruz.

De acuerdo con la información del gobierno del estado, la Revista Vehicular se realizará en todo tipo de autos que ofrezcan el transporte a los ciudadanos como urbanos, suburbanos, taxis, mixto rural, foráneos, carga general, escolares.

También han informado que la última revista vehicular se hizo en el año 2012 cuando estaba como gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Con información de AVC Noticias.

