A más tardar el próximo mes de septiembre, será publicado el nuevo reglamento para regular el cobro de las empresas de grúas, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, con la finalidad de terminar con los abusos que reportaban los transportistas.

Gutiérrez Maldonado, dijo que será el primer reglamento que tendrá Veracruz a nivel nacional, y con el cual se busca acabar con los abusos, pues ahora los cobros se realizarán el área de Tesorería y no en los corralones, lo que se prestaba para abusos.

Además de destacar que con ello permitirá dar de baja aquellas concesiones que incurran en este tipo de irregularidades.

En un mes quedará listo el reglamento para operación de grúas en Veracruz: SSP

“No vamos a permitir que ellos sigan cobrando en sus corralones porque eso es lo que hace el abuso, parte del mismo reglamente va a decir a donde puedes tu poner tu queja. Como ahora si hay reglamento y las leyes están claras ahora si ya podemos dar de baja esas concesiones porque ahorita queríamos dar de baja alguna concesión y pues se ampara y como no hay una situación jurídica que hable de eso pues ya no tenemos que contestar porque no había un reglamento y si se ampara como quieran van a perder”, comentó.

Finalmente indicó que también buscarán realizar nuevo padrón de empresas de grúas, donde al momento existen 122 operando en el estado.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, dijo que la tesorería podría cobrar las multas y mensualmente pagar a las empresas de arrastre.

“Va haber cobro por kilómetro, por maniobra, pero los abusos se van a acabar. La gente que quiera seguirle trabajando a tránsito será bienvenida”, comentó.

Rechazó que las empresas de grúas puedan impedir la emisión del reglamento al ampararse, todo lo contario deberán de contar con seguros en los corralones y cumplir con una serie de especificaciones.

