En riesgo la administración municipal de Sayula de Alemán: Lorena Sánchez

La presidenta municipal de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, acudió a palacio de gobierno para solicitar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno, que se hagan cargo de la tesorería porque la administración municipal “está en riesgo”.

La presidenta municipal arribó a palacio de gobierno custodiada por una decena de elementos de la Guardia Nacional, en respuesta a la solicitud de seguridad que ella hizo, tras denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) presuntas amenazas de muerte por parte de un grupo delictivo.

“Lo que he venido haciendo, solicitar la intervención inmediata a Tesorería porque está en riesgo una administración completa, porque es obvio. ¿Por qué antes no lo hice? Por la situación que he vivido”

Agregó que el tesorero, el síndico, los regidores y regidoras del ayuntamiento se niegan a laborar de manera coordinada con ella.

“Vine para poner enterado al gobernador, quise manejarlo (al ayuntamiento), quise que los regidores entraran en razón, pero no, son intereses, hay personas detrás de ellos, lo he mencionado, lo he hecho público”.

