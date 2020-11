En el sur de Veracruz han cerrado más restaurantes por pandemia

En la zona sur de Veracruz es donde más restaurantes han cerrado a causa de la pandemia por Covid-19.

Veracruz, Ver.- Sergio Rafael Santos Bonfil, presidente del Consejo Gastronómico Veracruzano, señaló que la zona sur de la entidad veracruzana ha sido donde más cierre de negocios del giro de restaurantes se ha dado durante la pandemia por Covid-19.

Expuso que las malas decisiones de los ayuntamientos, al no crear opciones favorables a los empleados, ha llevado al cierre definitivo de empresas y el despido de decenas de empleados que van desde chef, ayudantes de cocina, meseros y hostes.

En Xalapa y municipios vecinos como Banderilla y Emiliano Zapata, aseguró que la reactivación económica en el rubro gastronómico va en un 70 por ciento

“La zona sur, lo que es Coatzacoalcos y Minatitlán, es la que mayor índice de cierres ha tenido. Tú te puedes ir por el bulevar de Coatzacoalcos y encontrarás muchas cortinas cerradas, que ya no abrieron, también porque las rentas son un poco elevadas, entonces no da, porque no puedes abrir tus negocios porque realmente los horarios están muy restringidos, tienes que abrir de 12 del día, digamos aquellos con venta de cerveza, vinos y licores, de doce del día a 10 de la noche de lunes a viernes, entonces pues pega”, asestó.

En cuanto a la zona centro, específicamente en Xalapa y municipios vecinos como Banderilla y Emiliano Zapata, aseguró que la reactivación económica en el rubro gastronómico va en un 70 por ciento, aclarando que restaurantes que se manejaban como buffet, han cerrado de forma definitiva, pues no pueden las personas ir a estos espacios y es complicado cuidar las medidas higiénicas que solicita la Secretaría de Salud.

“Es difícil que esos buffet de alimentos puedan abrir, entonces, cerraron pero para no abrir más, y eso golpeo mucho a lo que son las familias (…) ahorita teníamos por ahí de 7 500 desempleados por parte de la gastronomía, lo que era en la capital y zonas conurbadas (…) si hablamos del estado son más de 30 mil desempleados”, remató.

Finalmente, dijo que, en Veracruz y Boca del Río, donde los municipios han apoyado en la reactivación económica, es donde han mejorado los números en cuanto a ventas y se redujo la tasa de desempleo de este rubro, pues han recontratado a mucho personal durante los últimos meses. (Con información de Alejandro Ávila)

