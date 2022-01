En dos años de pandemia, 35 niños fallecen de cáncer en Veracruz

La falta de medicamentos oncológicos y la no detección oportuna del cáncer, ha provocado la muerte de 35 niños y niñas que padecían esta enfermedad, durante los últimos dos años de pandemia por covid-19, dijo Susana Lara García, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Veracruz (AMANC).

La entrevistada aseguró que el tipo de cáncer que se presenta en los pequeños es la leucemia linfoblástica aguda y los linfomas.

Explicó que estos tipos de cáncer se siguen presentando en niños desde cero a los 18 años.

Los niños que apoya Amanc provienen de municipios como Catemaco, San Ándres, Cosamaloapan, así como las zonas citrícolas como San Rafael, Naranjos, por el manejo de fertilizantes en la zona norte de la entidad veracruzana.

Lamentó que muy pocos niños han logrado ganar la batalla al cáncer que padecen, han sido más los decesos.

Solo el año pasado, sumaron 24 niños que no lograron concluir su tratamiento y lamentablemente fallecieron.

“Que tocaron campana han sido muy pocos, tenemos muy pocos niños y más decesos, lamentablemente el año pasado, fueron 24 niños que no llegaron a concluir su tratamiento desgraciadamente y se quedaron en el camino, luchando hasta el final, y pues no puedes decirle que no a las familias, aunque traigan un mal pronóstico, que ellos vengan con una detección tardía”, comentó.

Destacó que desde el inicio de la pandemia, muchos niños y niñas con cáncer tuvieron complicaciones en su salud, debido a que muchos hospitales solo atendieron casos de covid-19.

“Entre ellas está que se cerraron los hospitales y se volvieron covid-19 y los canalizaron tardíamente a Veracruz, llegaron en etapas tardías por la pandemia”, comentó.

Destacó que la detección oportuna del cáncer es muy importante para salvar vidas y la tasa de supervivencia en México, es del 56 por ciento, mientras que en otros países es del 80 por ciento.

“Desgraciadamente llegaron tarde y la falta de medicamentos, que le ponían otros medicamentos y no el esquema que verdaderamente necesitaban”, comentó.

Detalló que el años pasado, se atendieron 123 niños y niñas con cáncer y lamentablemente fallecieron 24.

Entre el 2020 y el 2021, fallecieron 35 niños y niñas con cáncer y en la actualidad, se atienden a 124, de los cuales 54 están activos y el resto se mantienen en vigilancia.

Este año se han afiliado a cuatro niños de nuevo ingreso, que provienen de otros municipios, como Coatzacoalcos.

