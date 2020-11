En diciembre PT definirá alianza con Morena en Veracruz

Será para el próximo mes de diciembre cuando el Partido del Trabajo (PT) defina si hará alianza con el partido de Movimiento regeneración Nacional (Morena), esto durante el proceso electoral del 2021, dijo el coordinador regional del PT, Juan Miguel Góngora Sohle.

El entrevistado aseguró que no habrá una alianza en su totalidad, pues serán los municipios veracruzanos, quienes decidan si irán solos o acompañados de Morena.

“Todavía se tiene que resolver dar la declaratoria de la alianza a nivel federal y ya en lo particular los municipios vamos a decidir en cuales nos conviene ir solos y cuáles no; porque no será una alianza en todos y ellos están en la misma situación. Yo creo que ya para diciembre”, comentó.

Destacó que una vez que Morena resuelva sus problemas internos y se formalice un dirigente nacional, ya se pueden sentar a la mesa a dialogar.

El entrevistado explicó que en el municipio de Alvarado ya se determinó que el PT irá solo, es decir, no habrá alianzas con otro partido político.

Por su parte, Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo aún se está analizando si habrá alguna alianza; esto por ser respetuosos de los estatutos y de la autonomía de las instituciones municipales.

Se descarta el dedazo en la designación de los candidatos, por parte de la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Mario Martín Delgado Carrillo.

En otro tema, el Partido del Trabajo se sumó a los reclamos de la sociedad civil en los municipios de Veracruz. Boca del Río y Medellín de Bravo, por los cortes indebidos de agua que se están realizando durante la pandemia del covid-19.

El coordinador regional del PT, Juan Miguel Góngora Sohle, aseguró que todos los veracruzanos tienen el derecho de tener acceso al vital líquido y más aún, durante la pandemia para evitar mayores contagios.

“En todos los municipios que les he mencionado hay falta de suministro y el agua está llegando contaminada y sucia, y por la crisis que hay por el COVID-19, estamos exponiéndonos a tener un tema mayor de salud, derivado de la falta de agua potable”, comentó.

Ante esta situación, el Partido del Trabajo, apoyará a las diferentes asociaciones civiles, en las gestiones ante el poder legislativo, para echar abajo la privatización del agua.

“El agua no se privatiza, los derechos no se privatizan y lo que están haciendo es privatizar esos derechos; por eso estamos viendo a nivel federal y legislativo que se puede hacer al respecto, pero está en revisión a penas”, comentó.

Destacó que en el municipio de Boca del Río, la empresa que tiene la concesión del agua, está realizando cortes indebidos del vital líquido; mientras que en algunas colonias se reporta que está llegando sucia y con heces fecales, siendo el mismo caso en Medellín de Bravo.

