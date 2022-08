En Catemaco se edificará la primera iglesia satánica en México 

En la colonia Paraíso del municipio de Catemaco, a finales de agosto se iniciará con las obras de edificación de la primera iglesia en honor a Satanás en México.

El Brujo, Enrique Marthen Berdón aseguró que, en México y en el mundo existen muchos adoradores de Lucifer, y que mejor que una ciudad tan mística como Catemaco para edificar un templo.

El Brujo señaló que se creará un espacio para rendirle tributo a Satanás, por las personas que de cierta manera creen que “El Diablo” les ha dado el bienestar, salud o la economía.

La obra, se dijo, estaría culminada antes del Primer Viernes de Marzo del 2023; sin embargo, no se dieron detalles del costo total de los trabajos de construcción.

“Algunas personas no me dan dinero en efectivo, me dicen, ¿cuánto es lo que hay que pagar de material?, y lo pagan directamente a la empresa que lo vende, para que no pase el dinero por mis manos, y el que quiera depositar lo puede hacer”, subrayó.

Te puede interesar:

Enrique Marthen, aseguró que cada día crece la adoración y la fe hacia Lucifer.

“Ya no es aquel ser nefasto y negativo que todas las religiones dicen que te hace ser drogadicto, asesino, eso está en la persona, quien quiera ser bueno o malo no necesita ni de la presencia de Dios ni de la presencia del Diablo”.

Finalmente, destacó las principales solicitudes que le hacen al “Diablo”, es economía, salud y amor; reconociendo también, qué la gente busca la abundancia monetaria y material, “el que ya tiene, quiere más, y el que no tiene, quiere tener”.

El Brujo señaló que existen iglesias adoradoras de Lucifer en Estados Unidos y Colombia, y está será la primera en México, teniendo como característica, estar bañada en agua de siete ríos, siete cascadas, siete lagunas y siete mares, para lograr un fuerte centro de energía.

Por: Alejandro Ávila

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ