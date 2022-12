En albergues de Xalapa 14 menores víctimas de violencia o abandono: DIF         

Al menos 14 menores de edad se encuentran en albergues de Xalapa debido a que son víctimas de violencia o abandono, señaló el director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Alejandro del Ángel Aguilar.

En entrevista, explicó que en el caso de la Aldea Meced, un albergue para adolescentes masculinos, atienden a diez menores de edad. Y en el caso del Centro de Asistencia Social para Mujeres Adolescentes actualmente tienen a por lo menos cuatro menores de edad.

“Son causas diversas pero el problema de violencia, el problema de abandono, siempre están involucrados, en casos como estos desafortunadamente”.

El funcionario comentó que la violencia contra las mujeres y menores en la ciudad no se ha incrementado, dado que las personas que requieren acudir a los refugios tampoco han aumentado. Indicó que en este segundo semestre del año no han tenido que refugiar a ninguna víctima de violencia intrafamiliar en el caso de mujeres adultas.

“No ha crecido la violencia contra las mujeres al menos no medido por los ingresos de casos, es decir, el número de casos que no nosotros hemos debido ingresar a estos albergues no ha crecido, sino que al contrario en los últimos meses ha disminuido”.

Ejemplo de ello es que en ese refugio para mujeres, no tiene a ninguna mujer alojada que requiera de ese servicio en este momento.

Con información de AVC Noticias

