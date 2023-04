En abril 29 colonias de Xalapa tendrán el servicio de agua potable únicamente 10 días

Durante el mes de abril habrá 29 colonias Xalapa que recibirán el servicio de agua potable únicamente 10 de los 30 días que tiene el mes, de acuerdo con el programa de tandeo del Ayuntamiento de Xalapa.

En otras colonias el servicio de agua será de 15 días, tomando en cuenta que el programa implica dos días con agua por dos que no se suministra; sin embargo, hay tres sectores en los que el tandeo será más severo.

Según la Comisión Municipal de Agua de Xalapa estás 29 colonias están ubicadas en la zona alta de Xalapa, que se caracteriza por su complicada orografía, su alta densidad y bajas presiones de agua potable

Se trata de las colonias ubicadas en el subsector 1, 2 y 3 de la zona alta de Xalapa, como Adolfo López Mateos, Ferrocarrilera, Empleados Municipales, Magisterial, Progreso Macuiltépetl, Aguacatal, Del Maestro, Fraccionamiento Fomosa, Fraccionamiento Veracruz.

Además, la colonia José Cardel, 10 de abril, Burócratas, El Mirador, Federal, Juan de la Luz Enríquez, Lomas de San Roque, Lomas del Seminario, Niños Héroes, Rafael Hernández Ochoa, entre otras, donde solo habrá servicios de agua dos días a la semana durante el mes de abril, según el calendario de distribución hídrica permanente de la CMAS.

Otras 240 colonias ubicadas en la zona de distribución 2 tendrán un tandeo de 15 días, es decir, cuatro días de agua a la semana. al igual que otras 41 ubicadas en la zona del Estropajo

En el calendario de tandeos por estiaje, la CMAS advierte que es una guía de referencia ante el movimiento de las válvulas, pero puede sufrir alteraciones. También advierte que, tras la apertura, la regularización del servicio puede ser de 2 a 4 horas en las zonas bajas y de 4 a 8 horas en las zonas altas.

En 2019, los tandeos de agua en la ciudad se realizaron solo entre los meses de septiembre a diciembre, pero para 2020 los cortes controlados de agua se hicieron permanentes.

Mientras en enero del 2021 Xalapa registraba lluvias récord, la CMAS, iniciaba la “distribución hidráulica”, 48 horas de servicio de agua por 24 horas sin servicio.

Estiaje se agudiza en los últimos años: Aranda

El biólogo de la Universidad Veracruzana (UV) e integrante de Global Water Watch y Custodios del Archipiélago, Eduardo Aranda Delgado, señala que parte del problema es que el estiaje se ha agravado con el paso de los años y se debe a que los ríos han reducido su caudal y las zonas de la ciudad que se abastecen de estos son las que más enfrentan los tandeos.

Esto es el resultado de que la ciudad está invadiendo las áreas verdes y zonas de recarga de los cuerpos de agua, con lo cual el acceso al agua es cada vez más complicado.

“Los nuevos fraccionamientos llevan hasta en el nombre lugares en donde probablemente se ubicaban las recargas de agua, y si se coloca en un sitio de captación esta va a disminuir, la expansión territorial invade espacios en los que no debería haber asentamientos urbanos”.

El especialista indicó que el agua en una ciudad como Xalapa no es como la electricidad, pues esta no llega a través de cables que la distribuyen, no llega a un tinaco único y se distribuye de manera pareja. Esto dado que hay zonas que se alimentan del río Pixquiac pero actualmente tiene muy poca agua y todavía menos porque la represa de donde se llevan el agua están dejando al río seco.

¿Qué se puede hacer?

Eduardo Aranda Delgado, advirtió que la necesidad de agua genera que la población adquiera más tinacos, instale cisternas pero que esto debe ir acompañado de un aprendizaje sobre el uso de los recursos naturales.

Señaló que Xalapa es la segunda capital con más lluvia en el país y resulta irrisorio que siendo una ciudad con tanta agua de lluvia haya escasez por no aprovechar el agua de lluvia.

“Hubo lluvias recientemente que fueron 58 milímetros en un solo día. Por cada metro cuadrado si cae un milímetro de lluvia significa un litro de agua. Si alguien tiene un metro cuadrado de techo y llovió un milímetro ya tienes un litro, multiplícalo por la cantidad de metros cuadrados y lluvia se llenarían varios tinacos en una sola lluvia. En un techo de 50 metros cuadrados con la lluvia pasada se tienen 2 mil 500 litros, la mayoría de los tinacos son de 400 litros”, dijo.

En ese sentido, explicó que el acopio de agua de lluvia puede realizarse en casa, pero también en escuelas que cuentan con techos o domos altos en los que se podrían captar lo equivalente a 15 tinacos con una lluvia ligera.

“En todas las escuelas han hecho techos grandísimos de muchos metros cuadrados, esos techos se conectan al drenaje, a pesar de que son altos y que podrían captar agua de lluvia. Hay algunos que tienen 150 metros cuadrados, con cualquier lluvia se juntan hasta 15 tinacos”.

Por ello, comentó que las escuelas podrían ser incluso una fuente de abastecimiento para la comunidad cercana pero que para llegar a esto debe haber aprendizaje, coordinación, apoyo institucional, de padres de familia y la comunidad.

El estrés hídrico de Xalapa

Tajín Fuentes, de la organización Sendas AC, explicó la estrategia para que el agua no se acabe, que los problemas de agua en Xalapa no son nuevos, se han ido agravando a través de los años. Mientras la ciudad crece a un ritmo acelerado demandando agua, desde hace 30 años las fuentes de abasto son las mismas.

La ciudad vive un estrés hídrico, la evidencia más clara son los tandeos, que antes eran temporales durante el estiaje y ahora son permanentes en la mayor parte de las colonias.

Xalapa enfrenta un problema complejo para garantizar el abasto en cantidad y calidad, el 96% del agua que consumen los xalapeños viene de fuera, solo el 4% proviene de manantiales del mismo municipio”, explica Tajín.

La subcuenca del río Huitzilapan, a través de la presa de los Colibríes en el estado de Puebla y la subcuenca del río Pixquiac a través de un sistema de manantiales y presas desde el cofre de Perote hasta el medio Pixquiac, abastecen este 96%, el resto proviene de los Manantiales de El Castillo.

Advierte que las cuencas de donde proviene el agua de la ciudad también están afectadas por el cambio climático.

“En las cuencas está lloviendo menos, con patrón de lluvias de forma alterada, la gente que vive en la cuenca hace cambio de uso de suelo para cultivar o tener ganado, y aunque no lo quieran afectan el funcionamiento hidrológico de la cuenca, mientras la población también crece”.

