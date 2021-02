Empresas SOS dan la cara y exigen pagos desde la administración de Duarte

-Exigen al secretario de Finanzas que explique cuáles empresas pretendieron cobrar más de mil mdp, motivo por el que justifican la falta de pago a ellos

Xalapa, Ver.- Empresarios adheridos al movimiento SOS, que reclaman pagos desde la administración de Javier Duarte, se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno. Lo anterior para exigir que el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, explique a qué empresas se refiere cuando dijo que intentaron cobrar más de mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, Jesús Castañeda Nevárez, puntualizó que el recurso que se les debe ya varió, toda vez que muchas empresas ya interpusieron recursos legales.

“El secretario de Finanzas dijo en la semana que habían aparecido empresas que pretendieron cobrar indebidamente un monto de mil millones de pesos, que no presentaron contratos, que no justificaron y que por eso es que no se ha pagado”, señaló.

Sin embargo, recordó a la sociedad que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares les hizo los mismo, es decir, los descalificó y dijo que se trataba de empresas “fantasma” y que por eso no se les paga.

“Nosotros venimos a decirle al Gobernador que no somos empresas ‘fantasma’, traemos contratos, facturas, traemos toda la justificación de nuestros casos. Aquí estamos, no somos ‘fanstamas’, somos reales, por eso estamos dando la batalla.

Si salimos de nuestros refugios por la pandemia, lo hacemos por necesidad, porque podemos dar la cara, porque somos empresas legales y estamos legalmente constituidas”, demandó.

“No somos fantasmas, si existimos”

En ese sentido, Castañeda Nevárez, exigió al Mandatario que cumpla su palabra, porque prometió que les iba a pagar, pero han pasado más de dos años y siguen sin cobrar.

Refirió que Lima Franco afirma que se han pagado 200 millones de pesos a proveedores, pero ellos no saben a quién, porque a SOS no, pero quizá no les han pagado porque han resultado “incómodos” por exigir sus derechos y lo que les deben.

Recordó que el reclamo era por un adeudo de 450 millones de pesos, pero dicho monto ha venido disminuyendo no porque les hayan pagado, sino porque muchos ya entablaron procesos legales, entonces los van descontando.

Aunque hay otros que no lo han hecho y el reclamo es por alrededor de cien millones de pesos.

Aclaró que tampoco tienen una idea de cuántos juicios se han interpuesto porque se manejan de forma directa, lo cual respetan.

“Queremos exigir que así como dijo el secretario de Finanzas que había empresas, sin precisar número, ni precisar nombres y se junta con un premio que exhiben por transparencia, entonces que se transparenten los nombres de las empresas, que se transparenten las características de esas gentes y cuáles son los procedimientos legales que ha interpuesto el Gobierno contra esas empresas que pretendieron cobrar indebidamente”, recalcó.

Jesús Castañeda dijo que sí se apuntaron para recibir los recursos a través de esquema que denominan factoraje, pero no existe, no les están pagando, por lo que simplemente los ilusionaron y no ha pasado nada.

