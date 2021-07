Empresarios protestan, exigen el pago de adeudos

Por: Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- Empresarios protestaron a un costado de Palacio de Gobierno para exigir el pago de adeudos existentes desde el sexenio del priista, Javier Duarte de Ochoa.

Jesús Castañeda Nevárez, representante de la organización Empresas SOS, consideró que es positivo que el Gobierno tenga la intención de cubrir los adeudos; sin embargo, hay incertidumbre porque no se menciona a las 91 empresas que recibirán los pagos correspondientes.

“A Veracruz le urge la recuperación económica, la recuperación de las empresas urge; los empleos perdidos y eso no se va a dar si no hay una inyección de capital. No estamos pidiendo dádivas, solo lo que se comprometió en contratos”, enfatizó.

Ante lo informado por autoridades estatales, Castañeda Nevárez señaló que tampoco mencionan cuáles compañías pretenden realizar cobros indebidos.

Y es que el pasado lunes, Gobierno del Estado reveló la reactivación del esquema de recapitalización; es decir, el pago de adeudos a proveedores y contratistas de administraciones pasadas a través de Nacional Financiera (NAFIN).

Empresas pretendían efectuar cobros indebidos

Durante la conferencia matutina del lunes, autoridades refirieron que existen empresas que pretendían efectuar cobros indebidos y que ello está registrado ante la Contraloría General.

Por tanto, el entrevistado insistió que los integrantes de Empresas SOS no han sido recibidos por las autoridades, aunque desde hace un tiempo lograron una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la falta de pagos.

“No nos han recibido y tenemos una recomendación ya emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos donde se nos reconoce como víctimas y en la que se pide, en el cuerpo de la recomendación, que este Gobierno no puede revictimizarnos, y estamos siendo revictimizados”, acusó.

En la protesta que realizaron este jueves, a un costado de Palacio de Gobierno y sobre parte del Parque Benito Juárez; los empresarios exhibieron parte de la documentación que da sustento a su exigencia de pago.

Además, recordaron que, en un principio, se debían más de 400 millones de pesos a los integrantes de dicha organización pero algunos de ellos recibieron algunos “abonos” y otros ni un solo peso.

