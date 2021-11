Empresario Erasmo Vázquez rechaza calumnias: “Me atacan por alzar la voz”

El empresario citrícola Erasmo Vázquez González rechazó tajantemente las calumnias de las que ha sido blanco en las últimas horas en diversos medios de comunicación de la entidad; donde lo relacionan con un sujeto que fue detenido en la ciudad de Coatzacoalcos. Señaló que es víctima de prensa que mal informa y de políticos que se incomodan por ser la única persona en el sur de Veracruz que alza la voz contra los abusos de la delincuencia.

Aunque comparte apellido, negó alguna relación con Edgar Vázquez Cruz, sujeto que de nueva cuenta fue detenido en Coatzacoalcos por cometer presuntos delitos de alto impacto.

De igual forma, afirmó que desde hace 10 años no guarda ninguna relación con su hermano, Abel Vázquez, ex candidato a la alcaldía de San Juan Evangelista, quien sí tuvo como chofer a Edgar Vázquez Cruz; este último detenido por la policía a finales de octubre pasado por estar relacionado con una banda de ladrones de autos, y este martes, de nuevo, resultó capturado en un operativo contra bandas dedicadas al cobro de piso y a la extorsión en el fraccionamiento el Tesoro, de Coatzacoalcos.

Resaltó que cuenta con una trayectoria como empresario agrícola de hace más de 40 años dedicado al trabajo en el campo, a generar riqueza y empleos para los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

En este último, él y su familia donaron una fracción de los terrenos en los que se está edificando el cuartel de la Guardia Nacional, en la ciudad de Cárdenas, como muestra del respaldo al Gobierno en la lucha contra la delincuencia que daña y lastima a la sociedad.

“Yo nunca le he robado un peso a nadie ni le he quitado nada a nadie. Lo que sí he hecho, es levantar la voz en contra de los malandros que muchos políticos no se atreven hacerlo por miedo o compromisos”, indicó “El Chivo” mediante su red social Facebook.

“Edgar Vázquez es un delincuente el cual no considero de mi familia ni jamás he cruzado una palabra en mi vida”, remarcó.

Su publicación generó docenas de reacciones entre personas del sur de Veracruz, autoridades, líderes sociales e incluso ediles electos que le han refrendado su apoyo al conocer su trayectoria.

