Emiten Aviso Especial por sistemas tropicales que mantienen las lluvias en Veracruz 

La Secretaría de Protección Civil estatal emitió un aviso especial porque el temporal lluvioso podría persistir hasta la próxima semana por varios sistemas tropicales, entre ellos el Disturbio 93 L que se ubica en el Caribe y aunque no evolucione a ciclón tropical, dejará lluvias importantes en el centro y sur de Veracruz, señaló Federico Acevedo, subcoordinador de Pronóstico Estacional y Meteorológico de la Secretaría estatal de Protección Civil, Federico Acevedo Rosas.



Por lo pronto, ha llovido en gran parte del estado, no sólo en Veracruz y Boca del Río; Xalapa ha estado lloviendo desde la una de la mañana y continúa, aunque no sea de forma intensa, pero sí moderada y continua.



El meteorólogo Federico Acevedo de la Secretaría de Protección Civil dijo que desde Tampico a Los Tuxtlas seguirá lloviendo, pero empezará a disminuir al medio día, pero incrementará nuevamente en la noche. El potencial lluvioso disminuye el jueves y se intensifica el viernes.



La lluvia se deriva de la onda tropical 5, cuyo eje cruza el Istmo de Tehuantepec, así como los efectos de la vaguada en el suroeste del Golfo de México. Además, está en vigilancia el disturbio 93 L que se ha ido debilitando, pasó de 40 a 30% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical, cruzar la Península de Yucatán y emerger en el Golfo de México.



Destacó que por la cercanía con otro disturbio 93E que se ubica en el Pacífico, hizo que perdiera cierta intensidad, sin embargo, aunque no evolucione, al ser un sistema inestable, pudiera incrementar las lluvias hacia el fin de semana, en el centro y sur de Veracruz, de domingo al lunes o martes.



Mientras tanto, este miércoles persistirán las siguientes temperaturas:

Veracruz amanece con temperatura de 22.5, temperatura máxima de 30 a 32°C, humedad de 70 a 75% y sensación térmica de 36 a 37°C; han caído 58.9 milímetros de lluvia, podría seguir la lluvia esta mañana.



El viento será variable por la mañana por la actividad de tormentas, al medio día rodará al este y noreste de 20 a 30 km/h, con rachas de 35 a 40 km/h al anochecer, en la costa central.



Tuxpan, mínima de 23.2, máxima de 32 a 37; han caído 31.3 milímetros de lluvia.

Xalapa amanece con lluvia, temperatura mínima 17.2°C, temperatura máxima 25 a 28°C; han caído 34.2 milímetros de lluvia.

Coatzacoalcos amanece con temperatura de 24.2°C, temperatura máxima de 31 a 37; han caído 0.2 milímetros de lluvia.

Con información de AVC Noticias

