David Jiménez Rojas, el polémico presidente del IVAI

Este lunes 5 de junio, David Jiménez Rojas fue electo como consejero presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales (IVAI), por un periodo de tres años, en medio de la varias polémicas como su pasado morenista y un citatorio ante la Fiscalía de Veracruz.



El abogado, que está cursando maestrías y doctorados, se desvinculó del partido Morena, al que representó en el proceso electoral 2020-2021 en la mesa del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), con el argumento que solo se trató de un “trabajo” de abogado.



No obstante, en el pasado, el 3 de mayo del 2022, dijo admirar a diferentes actores políticos del Estado, como el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y ha participado en marchas y mítines de Morena, datos que él mismo ha publicitado en redes sociales, evidenciando sus preferencias partidistas.



El abogado ha sido acusado de diversos actos de corrupción a su paso por la función pública en la Dirección de Patrimonio del Estado, y ha sido señalado de amenazas y violencia política a su paso por el OPLE. Apenas el pasado viernes 2 de junio del 2023, se afirmó que había intentado tramitar un amparo por supuestos actos de corrupción.



En su primera entrevista como nuevo presidente del IVAI, reconoció que había tramitado un amparo porque fue citado por la Fiscalía, en calidad de testigo de una carpeta de investigación, y quería saber por qué lo habían citado.



Al momento de la propuesta para que ocupara la presidencia fue su compañero de mesa Alfredo Lizárraga Corona, quien dijo que era el comisionado “idóneo” para estar al frente de la presidencia del “órgano electoral”.



El nombramiento de David Jiménez Rojas, en octubre del 2021, causó dudas, pues la Constitución establece que un comisionado del IVAI debe reunir diversos requisitos, entre ellos no haber sido condenado por delito doloso. No haber sido ministro de culto religioso, ni dirigente de partido o asociación política, cuando menos cinco años antes de su designación; y no haber sido candidato a cargo de elección popular, cuando menos tres años antes de su designación.

Jiménez Rojas, se registró como diputado suplente en la posición número 8 de la lista plurinominal que presentó ante el Organismo Público Local Electoral en 2021. Además, tampoco cumplía con el requisito de residencia, pese a ello, los diputados locales de Morena le dispensaron no cumplir con los requisitos.



Es originario de la ciudad de México y se le conoció en la vida pública en Veracruz al inicio de la administración de Morena, cuando fue nombrado director del Registro Público de la Propiedad, dependiente de la Secretaría de gobierno de Veracruz, cargo que ocupó hasta el mes de septiembre del 2020, donde fue removido.



Su salida se dio en medio de señalamientos por actos de corrupción, que no se comprobaron, además, se le responsabilizó del revés de un juez federal a la Secretaría de gobierno. La autoridad judicial ordenó regresar una notaría a Leopoldo Domínguez Armengual, exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, a quien le habían revocado su patente.



Llegó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) como representante de Morena, de septiembre de 2020 a octubre de 2021; en ese periodo fue denunciado por “violencia política de género”, por la perredista Yazmín Copete Zapot.



David Agustín Jiménez Rojas cursó la Licenciatura en Derecho y la Maestría en Derecho empresarial y Corporativo en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas de la Ciudad de México. Cuenta con una Maestría en Derecho Notarial por El Colegio de Veracruz (Colver).



Además, según información curricular del portal del IVAI, está cursando Maestría en Derecho Empresarial y Corporativo; Doctorado en Derecho por Investigación; y Maestría en Gobierno en el Colegio de Veracruz, y realiza un posgrado en Derecho Anticorrupción en la escuela judicial.



¿Desaparecerá el IVAI?

En entrevista como presidente del IVAI, afirmó que lo que ocurra a nivel nacional, desde donde se promueve la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), no importa, pues no afectará al órgano local.



Sin embargo, destacó, el instituto local debe seguir operando como lo ha hecho hasta ahora: “en pro de los y las veracruzanas, el IVAI sigue funcionando (…) estamos centrados en dar información a nivel local”.



Comentó que para promover la transparencia, solo aplica la capacitación por lo que pidió a todos los entes informarse y tomar cursos virtuales para que puedan cumplir con sus obligaciones de transparencia y protección de datos personales.



Niega su militancia en Morena

El funcionario del IVAI ha participado en mítines y eventos políticos de Morena, incluso, los que ha encabezado la secretaria de Energía, Rocío Nahle, no obstante, afirma que no forma parte de dicho instituto político.



“En su momento fui representante del partido, en el periodo del 2020-2021, en el ejercicio libre de la profesión, como especialista en derecho electoral”.



Amaga con barrer para atrás

El comisionado adelantó que va a realizar una revisión al proceso de entrega-recepción de su antecesora Naldy Patricia Lagunes, y aseguró que va a dar a conocer las posibles irregularidades, “hay que observarlas, porque si no es consentir actos”.



Dijo que será responsabilidad del órgano interno de control de realizar la revisión, en base a los lineamientos vigentes en el propio IVAI, y se procederá conforme a derecho.



Cabe mencionar que los tres ex comisionados del IVAI están detenidos en el Penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz; entre ellos su ex presidenta Yolli García. Mientras que José N, ex contralor interno, lleva un proceso penal en libertad.

Este 4 de junio venció el periodo de nombramiento de la comisionada presidenta Naldy Patricia Lagunes, que permanecerá como integrante del Pleno.

