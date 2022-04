El Verde no hace política en favor del medio ambiente: Alonso Domínguez

Tras 25 años de militancia, quien fuera hasta este martes coordinador del Partido Verde en Orizaba, ex diputado local y ex dirigente estatal, Alonso Domínguez Ferráez, presentó su renuncia al cargo, porque el Partido “ha ido extraviado su brújula, no hace política en favor del medio ambiente”.

En entrevista, indicó que este martes hizo llegar a la sede nacional del Verde su separación “temporal” como militante y su renuncia definitiva al cargo de coordinador en Orizaba.

Expuso que está buscando emprender proyectos que tienen que ver con la asistencia social y la participación ciudadana, pero apartado del instituto político que ayudó a fundar en Veracruz.

El exdiputado local dijo que se trata de una decisión personal desde hace más de un mes, pero esperó a que pasaran las elecciones extraordinarias, la reforma eléctrica, entre otros, para que no se entendiera como un golpeteo político hacia el Partido.

Domínguez Ferráez detalló que este miércoles presentó su renuncia a la dirigencia estatal, en Xalapa.

“La verdad es que deseo estar alejado de la vida partidista, estoy renunciando a la parte operativa, electoral, de campo, que es la coordinación distrital, tanto en el distrito 15 federal y el 20 local, con cabecera en Orizaba”, expresó.

El también empresario de la zona centro, opinó que los partidos políticos no pueden perder su ideología, su esencia y hacer a un lado a la militancia real y activa.

“Los que pertenecemos a diferentes partidos estamos por una convicción, por una ideología, mi separación es porque si a mí algo me atrajo al partido fue una ideología sí política, pero también ambiental, entonces a veces se pierde esa brújula, de estamos haciendo política por el medio ambiente o simplemente política”.

“Yo sí veo que estamos alejándonos cada vez más de la esencia del Partido Verde. Al Partido se le ha criticado mucho por las alianzas, pero sí quiero justificarlas porque el verdadero activo es su trabajo legislativo en pro del medio ambiente”, aseguró.

Recalcó que el Partido no debe perder el trabajo que se hace por el medio ambiente a nivel legislativo y ejecutivo en los municipios.

