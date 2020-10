El PRI en Veracruz se prepara para elección de estado; Morena teme perder

Será en diciembre cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defina su alianza electoral rumbo a los comicios federales y estatales de 2021, dijo el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Marlon Ramírez Marín.

“Las alianzas las estamos construyendo. Tenemos diálogos permanentes con dirigentes de otros partidos políticos, la ley electoral nos permite que sea en diciembre cuando tengamos una definición. Hubo un consejo político nacional y estatal que nos ha autorizado para que abiertamente encontremos las reglas, las comunicaciones con todos los partidos políticos y podamos en su momento presentar a la sociedad la mejor alianza posible”, comentó.

El entrevistado aseguró que, en estas fechas se definirán las alianzas en los temas federales y para el estado de Veracruz.

“Sin AMLO en la boleta, Morena no es nada”

En rueda de prensa, Ramírez Marín aseguró que el PR en Veracruz se prepara para enfrentar una elección de estado, tras los resultados positivos que obtuvo el partido tricolor en los comicios de Coahuila, donde se eligieron diputados locales, y en Hidalgo, donde se renovaron los 84 ayuntamientos, donde los ciudadanos le dieron su confianza al PRI.

“Estas elecciones en Coahuila e Hidalgo son el ejemplo de que, sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta, Morena no es nada, no son competitivos. Por ello el interés que la consulta con respecto a los juicios de los expresidentes sea el mismo día de las elecciones de 2021, así el presidente estaría con su sello en la boleta, lo que ya había intentado con el tema de la revocación del mandato”, comentó.

“Hemos recorrido Veracruz y es muy interesante observar cómo se prepara una elección de estado, ya que hemos documentado que no son los comités municipales del partido Morena y su base, los que se encuentran haciendo el trabajo de posicionar la imagen de la cuarta transformación, se pretende robar la elección en Veracruz, como quedó demostrado en Coahuila, le quitamos el mito a Morena, no saben ganar elecciones y no son partido”, comentó.

Agregó que “se prepara una elección de estado, desde el Congreso de Veracruz, con reformas institucionales, desde el OPLE, silenciando a nuestros representantes y suprimiendo herramientas esenciales como el programa de resultados preliminares o los consejos municipales, incluso el monitoreo de medios y desde el gobierno, enviando despensas a sus diputados locales para hacer trabajo político como ya está documentado”.

El PRI en Veracruz se prepara para elección de estado

Explicó que los resultados favorables obtenidos en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, anima y compromete al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Villalba, a seguir trabajando, al entender que cuando se está a favor de la gente y de las mejores causas, es como se puede recuperar la confianza de la ciudadanía.

Detalló que ante las instancias electorales serán denunciados los actos anticipados de campaña de Morena, donde es evidente la participación del gobierno del estado, mismos que ya están documentados.

Concluyó que, en la selección de candidatos, se contempla entregar el 50 por ciento de espacios a las mujeres en todos los cargos de elección popular, así como jóvenes menores a los 35 años de edad.

