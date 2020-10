El gobernador admite que aviadores siguen cobrando en el gobierno

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que tras dos años no han sido dados de baja todos los “aviadores” que hay en su gobierno.

En entrevista para el canal estatal de televisión, el Ejecutivo precisó que esta situación persiste al interior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

“Hoy precisamente tuve una reunión para tratar el tema de una institución donde hay más de 500 aviadores, bueno que se pueden considerar como aviadores, es una de educación. Es un problema grave y el problema es que sí hay gente trabajando, que si está defendiendo su trabajo y prestando el servicio; pero se aprovechó para colocar a otros que no tienen el perfil, que no están más que en la grilla sindical, comisionados, etc. y no es nada sencillo hacer una revisión cuando son tantos”, expresó.

García Jiménez también puso como ejemplo el caso de la Secretaría de Salud de Veracruz; pues recordó que una buena cantidad de enfermeras no están basificadas y, por tanto, carecen de prestaciones.

“Nos cuesta atender de un solo jalón todo, vamos poco a poco. Más que limpieza, el análisis de quién sí está realizando el trabajo por el cual ha sido contratado y quien está en la grilla plena, por ahí divagando, no es sencillo. Estamos haciendo esa revisión; pero en general yo sí defendería a los trabajadores de la salud porque la gran mayoría se quedó al trabajo de la salud en temas de pandemia”, manifestó.

