Infectado de coronavirus.-La pandemia de Covid-19 se encuentra dispersada en 108 municipios veracruzanos, lo que corresponde al 50.94 por ciento del territorio costero, inmerso en una situación crítica debido a que la curva de contagios siguió creciendo en los últimos días pese a las restricciones impuestas por el gobierno estatal.

El resto de las demarcaciones permanecen libres de Covid-19, sin embargo, sólo 12 fueron considerados como “Municipios de la Esperanza” por la Secretaría de Salud federal: Tlaquilpa, Tezonapa, Los Reyes, Astacinga, Alpatláhuac, Las Minas, Citlaltepec, Ixcatepec, Mixtla de Altamirano, Chontla, Texhuacán y Tatatila.

Estos lugares forman parte de los denominados “Municipios de La Esperanza”, que podrán reanudad actividades a partir de este lunes 18 de mayo asumiendo la “nueva normalidad”, la cual involucra mantener las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

Según las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell el parámetro para que un municipio pueda ser denominado “de la esperanza” es que hayan pasado 28 días sin registro de contagios de Covid-19, lo que corresponde a cuatro períodos de incubación del virus.

No obstante, los 12 municipios veracruzanos que no tienen casos confirmados de coronavirus no reanudarán las actividades permitidas con la implementación de la “nueva normalidad”, luego del anuncio del gobernador Cuitláhuac García acerca de que por el momento no habrá regreso a clases.

Infectado de coronavirus el 50 por ciento del territorio veracruzano

Los municipios con más casos confirmados de personas infectadas con el virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad Covid-19 son: Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Boca del Río, Minatitlán, Cosoleacaque y Xalapa.

El estado de Veracruz permanece en alerta máxima, ya que se encuentra en el punto cumbre de la curva epidemiológica de Covid-19.

El país cuenta en total con 324 “Municipios de la esperanza”, de acuerdo con información actualizada al 16 de mayo, que brinda la propia Secretaría de Salud federal.

