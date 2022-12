El 15 de diciembre se pagará el retroactivo de incremento salarial a docentes: Zenyazen

El secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García afirmó que este año se dará un solo pago de aguinaldo a maestros estatales, en el mes de diciembre, ya no se dividirá en dos partes.



Al comparecer ante diputados locales, anunció que el pago del Impuesto Sobre la Renta ya irá descontado en el único pago que se hará a el 30 de diciembre, por lo que pidió a los diputados a alertar a sus representados de cómo se entregará su aguinaldo este año.



Además, reiteró, en ese momento se hará el pago del incremento del denominado bono de bienestar, que fue aprobado desde el mes de mayo y que será retroactivo al mes de enero.

“Hubo muchas dudas del incremento del 1, 2, 3 por ciento (…) es un incremento salarial real, pero el beneficio es grandísimo porque es permanente. SI un trabajador gana menos de 20 mil pesos, supongamos que anda ganando entre 12 a 14 mil pesos mensuales, este incremento salarial va a llegar a 18 mil pesos, que será permanente”.



Aclaró que la SEV construyó una metodología de cálculo para determinar cuánto y a quién le corresponde el aumento que se verá reflejado en breve, “este bono no iba en el presupuesto de egresos que aprueba la federación, entonces el 15 de mayo -que lo anunció el presidente-, se empezó a hacer la gestión”.



El dinero se pagará a partir del 14, 15, 16 y 30 de diciembre en donde se hará el pago total del aguinaldo, “les pedimos a los maestros que sean previsorios, a los maestros estatales se les va a pagar todo. Y el aguinaldo tiene el incremento calculado, y que no se preocupen porque el ISR se calcula anual y ya se aplicó el descuento, y no va a tener ninguna afectación”.

Con información de AVC Noticias

