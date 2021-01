Debido a que la pandemia también ha afectado a los Drag Queens, este jueves los artistas llevaron a cabo un pequeño performance en el que básicamente invitaron a los ciudadanos a hacer un buen uso del cubrebocas y a depositarlo en lugares adecuados cuando los desechan

En entrevista, Andy Summer, o Daniel Sosa aseveró que debido a la pandemia no han podido regresar a trabajar a los antros porque incluso el 80 por ciento de los giros de este tipo han tenido que cerrar porque se restringió también el consumo de alcohol.

Drag Queens llaman al uso correcto del cubrebocas

“Sí nos dedicamos a dar shows en la noche, a hacer performances, pero también estamos preocupados por los ciudadanos de la capital”, expresó.

Comentó que aunque todavía quedan algunos antros que les dan empleo, la diferencia es que no es con la misma periodicidad, apenas si tienen una presentación cada mes y antes eran de tres a cuatro presentaciones por noche en diversos lugares.

En otro tema, debido a los crímenes de odio que siguen sin resolverse, Daniel Sosa, reprochó la dilación por parte de las autoridades para avanzar en las investigaciones.

“Sigue a la alza (los crímenes de odio) y no vemos para cuando paren… somos seres humanos, somos personas, independientemente de lo que hagamos con nuestros genitales; lo que haga con ellos no me quita ni me da más derechos que otras personas”, expresó.

