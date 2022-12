Doce veracruzanos están varados en Perú tras el golpe de estado para derrocar a Pedro Castillo

El secretario general de la Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles con la comisión de Cultura y Turismo, Guillermo Macías Lagunes, dio a conocer que 12 veracruzanos se encuentran varados en Perú como consecuencia del golpe de estado que se registró la semana pasada para derrocar al presidente Pedro Castillo, por lo que solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado de Veracruz para que sean repatriados.

De los 12 veracruzanos varados en Perú, cinco son del puerto de Veracruz, cinco de Boca del Río y dos de Córdoba.

En entrevista, Macías Lagunes detalló que los turistas veracruzanos, junto con otros 54 mexicanos, fueron agredidos por una turba cuando se dirigían a la ciudad de Cuzco y permanecen alojados en un hotel desde hace cinco días para evitar más ataques hacia su persona.

“Yo hablé con mi amigo Rafael González, que es de la agencia de viajes ‘Viajando Andamos’, de Aguascalientes, quien solicitó un apoyo vía redes sociales para que les auxiliaran por el problema que tienen ellos en Perú, porque al estar viajando en ese país les toca el golpe de estado y ellos consideraban que por ser ajenos iban a ser ajenos a los incidentes locales, sin embargo, al intentar regresar a Cuzco, son agredidos por la turba”, dijo.

Además, el entrevistado mencionó que el grupo de mexicanos pidió dinero prestado a otros turistas, ya que los cajeros fueron destruidos e incendiados, además de que se encuentran cerrados los bancos.

El secretario general de la Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles con la comisión de Cultura y Turismo, comentó que el Gobierno del Estado de Aguascalientes ya se contactó con el coordinador de la agencia “Viajando Andamos” para gestionar su retorno a México, pero aclaró que falta que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez contacte al grupo de 12 veracruzanos.

“Me dicen que los conciudadanos veracruzanos, nuestros paisanos veracruzanos, que son cinco del puerto de Veracruz, cinco de Boca del Río y dos de Córdoba, aún no reciben respuesta del gobierno, ¿yo le pregunté por qué, si sus familiares no se han puesto en contacto con las autoridades? “No me supo dar respuesta”, agregó.

