Dirigente del PRD: Secretario de Gobierno amenaza alcaldes perredistas

Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, denunció que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ha amenazado contra la integridad física de los 38 alcaldes de extracción perredista, así como de sus familias.

“En las últimas semanas las amenazas han arreciado y han sido más contundentes. Él dice si no apoyas a Morena en el distrito tal te vamos a meter a la cárcel, no vas a aprobar tu cuenta pública, atente a las consecuencias o te puede pasar algo a ti o a tu familia”, indicó.

Entrevistado luego de llevar a cabo un acto en conmemoración de los médicos que han fallecido a consecuencia de la pandemia, frente al Centro de Alta Especialidad, manifestó que aunque el Secretario siempre ha recurrido a la amenaza al día de hoy han subido de tono.

“Hoy sus amenazas hacia las alcaldesas y alcaldes del PRD han sido más rudas, poniendo ejemplos como que si no apoyas a mi partido, o tú no te metas en la elección o no pongas candidato, que gane Morena, lo lleva a decir: si no apoyas te puede pasar lo de la alcaldesa de Tlaquilpa o lo del alcalde de Actopan”, agregó.

Es por ello que este domingo 25 de octubre vendrá a Veracruz el dirigente nacional, Jesús Zambrano, al municipio de Zongolica, ahí expondrán esta situación en donde también el secretario de Gobierno les advierte que no tendrán obras, que no serán apoyados para sacar adelante los proyectos del municipio.

Te puede interesar:

Sergio Cadena adelantó que ante esta situación, acudirán ante las instancias judiciales correspondientes, además se presentarán ante la Cámara de Diputados y de Senadores para que se haga un punto de acuerdo en donde se solicite la comparecencia del gobernador Cuitláhuac García, así como del secretario de Gobierno Eric Cisneros.

Manifestó que hoy el PRD está firme y con un liderazgo que no se acobarda, no se esconde, que da la cara y que está de frente luchando.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.