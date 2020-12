Diputados desconocen en que será usada nueva deuda solicitada por CGJ

Por: Alejandro Ávila

Únicamente rebasando el 5% de lo que es el presupuesto anual del Estado de Veracruz, es como el Congreso del Estado podría conocer cuando el Gobierno de Veracruz solicite un préstamo y decidir si lo avala o no, explicó el diputado local, Bingen Rementeria Molina, esto con base en la Ley de Disciplina Financiera.

El legislador panista dijo que hasta este momento desconocen los diputados que se haya contratado nueva deuda; la cual es por la cantidad de 1 mil 800 millones de pesos y en que se va a utilizar.

“Eso no significa que no la haya contratado, hay que recordar que hay créditos que son más pequeños; que esos créditos se pueden contratar sin la autorización del Congreso porque no rebasan el 5 por ciento del presupuesto”, apuntó.

Si el presupuesto del Estado de Veracruz oscila entre los 130 mil millones de pesos, el 5% sería en estimado de 6 500 millones de pesos. Es decir que, si rebasa esa cifra, el Gobierno del Estado está obligado a solicitar una autorización al Congreso del Estado; esto para poderse endeudar por esa cantidad o una mayor.

Rementería Molina recordó que hace meses los legisladores morenistas “santanizaron” el hecho de adquirir deuda, pues lo consideraban un mecanismo “neoliberal”, lo cual aclaró solo fue un discurso.

En ese sentido, dijo no dudar que la nueva deuda se haya contratado, pues reconoció que en México y Veracruz la situación económica ha sido sumamente complicada; y este crédito es hasta cierta forma necesario, solo si es bien aplicado.

“Lo que yo pediría es que se utilizarán de manera correcta. El utilizar estos mecanismos, yo siempre he estado en favor de ellos; siempre y cuando se apeguen a lo que establece la Ley de Disciplina Financiera. Obviamente se pongan las mejores tasas, porque la Ley de Disciplina Financiera te da ciertos rangos, pero tú como administrador de ese dinero, pues tú tienes que ver que tus intereses o la tasa de intereses a la cual vas a contratar, pues obviamente sea la menor del rango que te permite la Ley de Disciplina Financiera”, subrayó.

Finalmente, dijo que a su consideración, este monto debería ser inyectado a la economía y la infraestructura para que empiece a haber dinero circulante; y no que se utilice para refinanciar otro crédito, engrosar nómina o peor aún, en el próximo proceso electoral del 2021.

