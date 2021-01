-Presume que hoy se resuelven feminicidios en tiempo “récord”

La diputada federal de Morena, Dorenhy García Cayetano, pidió a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, “aguanten un poquito” para ser atendidos en sus demandas.

“En cuanto bajen un poquito los números de la pandemia, porque ustedes saben que siguen fluctuando y hay que ayudar mucho en ese sentido, entonces nos ayuda mucho que nos aguanten un poquito”, pidió.

En entrevista, reconoció que sería inhumano decir esperen, pero justificó la situación por la pandemia por el COVID-19.

Presumió que los esfuerzos de la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns han sido importantes para tratar de avanzar en las investigaciones por desapariciones en un tiempo “récord”.

Asimismo, sostuvo que la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Brenda Cerón Chagoya, tiene reuniones periódicas con los colectivos.

“Yo he escuchado que están buscando reuniones en este tiempo, lo único que pidieron es que bajara un poco la pandemia. La Ciudad de México está en rojo y no se pueden hacer en un lugar abierto porque son temas sensibles.

En cuanto baje un poquito los números de la pandemia, porque ustedes saben que, por el contrario, siguen fluctuando, hay que ayudar mucho en ese sentido, entonces nos ayuda mucho que nos aguanten un poquito”, expresó.

Aseguró a colectivos que los feminicidios se resuelven “en tiempo récord”

La legisladora federal presumió que, a diferencia de otras administraciones, hoy se resuelven los feminicidios en tiempo “récord”.

Recordó que por ejemplo, en el Santuario de Las Garzas, ubicado en esta capital, han ocurrido alrededor de 9 feminicidios; sin embargo, desde 2001, cuando se habría registrado el primero de éstos, no hay un solo detenido o indiciado.

A diferencia de esa situación, el gobierno y la Fiscalía General resolvieron rápidamente el feminicidio de la nutrióloga Samara Arroyo Lemarroy.

“Hoy no sólo hay una investigación, sino un indiciado en tiempo récord y qué nos da muestra este tema, que cambia la procuración de justicia porque los hombres están sabiendo que si se atreven a ponernos un dedo encima, será una mujer la que va a investigar y va a ir por ellos”, aseguró.

En ese sentido, afirmó que las Alertas de Violencia de Género tienen varios parámetros, uno de éstos es procurar espacios para que a las mujeres no se les vuelva a violentar.

Fue ahí donde garantizó que el Santuario de Las Garzas fue restaurado por el Ejecutivo del Estado “y en eso consisten las alertas de violencia de género”.

García Cayetano reconoció que hace falta mucho trabajo por hacer porque siguen ocurriendo feminicidios dentro de los hogares, pero afirmó que se combate la impunidad que anteriormente permeaba.

Admitió que cuando no hay una revisión de las Alertas y no hay avances en las mismas, entonces hay que reformularla en los estados donde no hay avances, situación que se comprometió a revisar desde septiembre del año pasado.

