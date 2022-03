Diócesis de Veracruz anuncia el cambio de sacerdotes en parroquias

La diócesis de Veracruz, anunció el cambio de sede de algunos sacerdotes en los municipios veracruzanos que abarca, dijo su titular Carlos Briseño Arch.

“Se han realizado algunos, pero todavía se van a realizar otros cambios, pero a finales de temporadas, como Semana Santa, o a veces a final del año escolar, o litúrgico”, comentó.

El entrevistado aseguró que dichos enroques se deben a razones pastorales, debido a que un sacerdote únicamente debe de permanecer seis años en una parroquia.

“Normalmente un sacerdote cambia porque es una renovación para el sacerdote, y además a veces por muchas circunstancias, no es ni siquiera por mal o buen desempeño, simplemente no está en los lugares para estar permanentemente, van rotando en la vida y un cambio siempre es una renovación para todos”, comentó.

Detalló que nomalmente la gente pide que los padres no se vayan de la iglesia, después de varios años de estar al frente de una parroquia; sin embargo, “son peregrinos y están de paso, para servir donde el Señor quiera que sirvamos”.

Explicó que el próximo 19 de marzo, habrá nuevas ordenaciones de diáconos, donde también se realizará la fiesta del seminario y acudirán solo los familiares, seminaristas y los sacerdotes.

Mientras que el resto podrán participar de manera virtual, a través de las redes sociales de la Diócesis de Veracruz.

Se trata de tres diáconos que se ordenarán y después serán sacerdotes en San José Obrero, Tierra Blanca y Paso de Ovejas.

Por otra parte, Briseño Arch, descartó daños en las estructuras de algunas iglesias, luego del viento violento que se registró el pasado sábado, donde las rachas alcanzaron los 110 kilómetros por hora.

“Ahorita no he tenido ninguna noticia de ello, pues realmente no hubo ninguna afectación hasta ahorita, por supuesto seguramente en algún momento alguna cosa pudo haber surgido, pero no tengo noticias, si hubo algunas que se quedaron sin luz”, concluyó.

