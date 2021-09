Xalapa, Ver.- La fama de la serie “El Juego del Calamar” llegó al grado de que usuarios en redes sociales difundieran la imagen de uno de sus personajes principales, haciéndola pasar como una persona desaparecida en Tuzamapan, localidad del municipio de Coatepec.

La imagen del personaje Oh Il-nam, un hombre de setenta años que luego de descubrir que tiene un tumor en la cabeza, es decir, los días contados, decide participar en “El Juego del Calamar” e intentar ganar el gran premio, está siendo compartida por pobladores de Xalapa, Coatepec y la región.

Algunos usuarios identificaron que es parte de una broma, mientras otros desconocen al hombre en la imagen fotográfica, donde aparece un adulto mayor sentado con un pantalón verde, sobre unas escaleras blancas.

Frases como “Esta persona de la tercera edad se encuentra afuera del Centro de Salud de Tuzamapan” o “Busca a sus familiares, está desorientado en calles de Tuzamapan”, entre otras frases similares, acompañan la imagen fotográfica.

Difunden foto de “desaparecido”, pero se trata de un actor de serie

Reacciones como me divierte o me asombra, son parte de las reacciones que se observan en redes sociales, donde los usuarios bromean con servicios a la comunidad o comentarios de broma sobre la no localización de una persona que es un personaje de una serie en la plataforma Netflix. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

