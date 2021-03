Por: Alejandro Ávila

Difunden a través de redes sociales un audio del diputado José Magdaleno extorsionando por candidaturas

En redes sociales y grupos de WhatsApp circularon un audio del diputado local, José Magdaleno Rosales Torres, quien solicita a una persona le done 150 despensas para un presunto donativo a la población.

A quien le solicita las despensas es a una persona de nombre Gilberto, a quien de acuerdo con el video le prometió la candidatura a la presidencia municipal por Cuitláhuac.

Busca la alcaldía de Cuitláhuac

“Oyes Gilberto necesito que me dones 150 despensas, necesito que me dones 150 despensas, 150 despensas, necesito una donación de 150 despensas, cómo ves amigazo?”.

“Oyes compadrito qué mal me has quedado eh!, en que quedastes mano?, no me hicistes el depósito que te dije, por qué no cumples tu palabra mano?, menciona con voz amigable el Legislador por el distrito XVII de Veracruz, Magdaleno Rosales.

Te puede interesar:

Acompaña al audio, una imagen de captura de pantalla de un chat entre el diputado y el aspirante a edil, a quien le solicita dinero para sus gastos, pues señala que viajará a Ciudad de México a lograr concretar sus candidaturas.

“Ando a las vueltas peleando sus candidaturas y ustedes muy tranquilos esperando como los pajaritos”, se lee.

Difunden audio de diputado extorsionando por candidaturas

Cabe señalar que en varios de los municipios del distrito XVII de Veracruz, varias de las candidaturas fueron entregadas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con quien van en coalición.

Sin embargo, el legislador no ha dejado de engañar a varios aspirantes, a quienes extorsiona, excusándose en que los hará funcionarios públicos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.