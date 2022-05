DIF Coatzacoalcos atiende a Don Guillermo Roque tras petición en redes sociales

El DIF Municipal Coatzacoalcos que preside la señora Esther Mortera Zetina, respondió a la petición de ayuda que hizo la señora Teodora Galindo en redes sociales, solicitando apoyo para el señor Guillermo Roque de 89 años de edad que se encuentra delicado de salud.

La directora del organismo asistencial Raquel Díaz Páez, acudió con personal médico y de trabajo social, hasta el domicilio ubicado sobre la Avenida Bellavista Número 3200 esquina Bernardo Simonín de la colonia Guadalupe Victoria, para entregarle despensa y ocho paquetes de pañales para adulto mayor.

Don Guillermo fue atendido por un médico del DIF Coatzacoalcos que revisó sus signos vitales y abrió un expediente para dar seguimiento a su estado de salud.

También el área de Trabajo Social le realizó un estudio socio económico, para posteriormente poder otorgarle una silla de ruedas que requiere para movilizarse.

“Nos dimos a la tarea de venir a ver al señor atendiendo de esta manera la petición, les trajimos cosas que serán de mucha ayuda como son pañales y despensa para que puedan comer durante estos días, acercando los servicios del DIF trajimos al médico para que lo pudiera asistir, pues de acuerdo a las instrucciones del alcalde Amado Cruz Malpica y nuestra presidenta la señora Esther Mortera Zetina estamos comprometidos con la ciudadanía, sobre todo con el sector vulnerable que son nuestros adultos mayores y niños”, refirió la directora del organismo.

Por su parte, la señora Teodora Galindo agradeció al alcalde Amado Jesús Cruz Malpica y al DIF Municipal por la respuesta inmediata que tuvo a su petición, llevándoles alimentos de la canasta básica y pañales que es lo que más requerían.

“Les agradezco porque se han portado muy amables con el señor, las cosas que pido no son para mí, son para él que lo requiere y se encuentra en un estado delicado, gracias también al alcalde Amado Cruz Malpica porque siempre nos apoya, no nos deja solos y lo que ahorita me trajeron será de gran ayuda”, dijo.

También te puede interesar:

Al llamado se sumó personal de proximidad social de la Policía Municipal, quienes le llevaron comida caliente para alimentar al adulto mayor.

Don Guillermo estuvo seis días internado en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, debido a que tiene un tumor en el cerebro y leucemia lo que le ha provocado la pérdida de peso, vive con la señora Teodora quien se encarga de cuidarlo desde hace ocho años en una humilde vivienda, pero debido a su condición ninguno de los dos puede trabajar.

Ante esta situación, el DIF Municipal se hará cargo de dar seguimiento a lo que requieran ambos adultos mayores.

La directora del organismo maestra Raquel Díaz Páez, invitó a la población a que acudan a las instalaciones del DIF Municipal Coatzacoalcos, donde los canalizarán al área correspondiente, según la problemática que tengan.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen