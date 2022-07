Dictan prisión preventiva de un año a ex fiscal Jorge “N”  

La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo imputación en contra de Jorge “N”, ex Fiscal General del Estado de Veracruz por los presuntos delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada de persona.



Adrián Reyes Acosta, juez de control del Distrito Judicial de Xalapa impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, dentro del proceso penal 296/2019.



El ex fiscal fue acusado por Francisco Zárate Aviña, ex escolta del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras por desaparición forzada.



Jorge N fue detenido la mañana de este lunes en Puerto Escondido, Oaxaca y era considerado objetivo prioritario de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.



La fiscalía informó que la continuación de la audiencia será el domingo 31 de julio a las 12:00 horas.



El ex fiscal llegó alrededor de las 20:30 de la noche a la sala de juicios orales custodiado por elementos del Ejército Mexicano y policías ministeriales. El operativo arribó con tres camionetas blancas de la policía ministerial, tres del Ejército Mexicano y varias más de la policía estatal.



El ex fiscal fue bajado en medio de un fuerte operativo. Vestía short, sudadera color chedron, gorra y tenis.



La diputada panista, Maria Josefina Gamboa dijo que la defensa de Jorge N estaría a cargo del abogado Rodolfo Félix Cárdenas, quien se desplazó desde la Ciudad de México a Veracruz para estar presente en la audiencia de legalización de la detención.



Rodolfo Félix Cárdenas, fue nombrado titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2006 cargo que desempeñó hasta el 8 de julio de 2008 al presentar voluntariamente su renuncia tras el Caso de la discotequeNew’s Divine, del cual no se ha comprobado responsabilidad alguna.



Gamboa denunció un intento de la Fiscalía por obligar a Jorge N a tener un abogado de oficio, sin embargo la audiencia se pospuso hasta pasadas las 11 de la noche de este lunes para esperar al abogado.

A las 22:30 de la noche el abogado defensor, Rodolfo Félix llegó al Penal de Pacho Viejo acompañado de otros abogados para sostener la audiencia de legalización de la detención a cargo del juez Adrián Reyes Acosta en la sala de juicios orales 3.



La destitución y las órdenes de aprehensión



En septiembre del 2019, Jorge N cercado al ex gobernador panista, Miguel Ángel Yunes, fue separado del cargo, de forma temporal bajo el argumento de que no cumplía con los exámenes de control y confianza que se requerían para permanecer en dicho puesto.



En marzo del 2020, con 33 votos a favor y 12 en contra, diputados de Veracruz aprobaron la destitución definitiva de Jorge N como Fiscal General del estado.



Según el punto de acuerdo presentado en el pleno del Congreso del Estado, se determinó separar de forma definitiva, por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia.



En 2019 un juez giró una orden de aprehensión contra Jorge N, separado temporalmente del cargo de fiscal de Veracruz, y otros de sus colaboradores por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.



El documento que corresponde al proceso penal 296/2019 libra la orden de aprehensión en contra de Winckler Ortiz, Luis Eduardo Coronel Gamboa, Marcos Even Torres Zamudio, Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González.



La orden fue girada por el juez Luis Roberto Juárez López de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.



La denuncia fue interpuesta de Francisco Zárate Aviña, ex escolta del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras; en su denuncia los señala por desaparición forzada en modalidad de ocultamiento.



Los ex funcionarios han buscado la protección de la justicia federal y desde que fueron removidos de sus cargos se desconocía su paradero.

Con información de AVC Noticias

