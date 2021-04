El gobernador de Veracruz dijo que no caerá en las provocaciones del PRD ni de ningún otro partido; el gobierno no caerá en la “perversión” de comprar votos

Cuitláhuac García Jiménez indicó que sus “adversarios políticos” buscan provocarlo para que se “suba al ring”, situación que, dijo, no hará y reiteró que se mantendrá alejado de los temas políticos actuales.

Al ser cuestionado por los reporteros sobre las acusaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre una presunta persecución política desde el gobierno estatal contra actores, el gobernador negó todo.

Niega persecución política desde Palacio de Gobierno

“No existe una persecución política y no me voy a involucrar en temas políticos, partidistas, no me corresponde (…) aunque ellos me señalen y quieran que me meta al ring no lo haré”, dijo García Jiménez.

Dice el gobernador que no caerá en las provocaciones del PRD

Tras la detención del precandidato perredista Gregorio “N”, el PRD señaló que el gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez lleva a cabo una persecución política, argumento que repitió antes con la detención de Rogelio “N”, hoy preso en Amatlán.

Compra de votos, una “perversión” en la que no caeremos

El mandatario dijo que procura exista respeto en la contienda electoral y que la contienda se lleve a cabo de manera pacífica, respetando la voluntad de la gente.

Añadió que desde el Gobierno del Estado no habrá “compra de votos” en las campañas electorales próximas, “pues es algo que lamentamos en elecciones anteriores y esta vez queremos que nadie sea tocado por esa perversión de comprar votos”, dijo.

