Díaz Diez: Priistas no apoyarían candidatura de Chikiyunes

Los priistas veracruzanos jamás apoyarían una candidatura encabezada por el ex alcalde boqueño, Miguel Ángel Yunes Márquez, pues sólo le importan intereses facciosos o particulares, no el interés de la entidad, aseveró el consejero estatal del PRI, Raúl Díaz Diez.

“Al parecer (Yunes Márquez) tiene la memoria flaca, al desconocer el origen de su padre y de muchos miembros de su familia, quienes iniciaron en el tricolor y después emigraron a otros partidos”, aseveró Raúl Díaz, luego de que el ex candidato perdedor a la gubernatura señalara que le “costaría digerir una alianza con el PRI”.

“Entiendo que ni siquiera a los suyos ha podido convencer, por nuestra parte, muchos militantes del tricolor no jugaríamos por él, que viene de una familia que ha lastimado a priistas haciéndolos rehenes de revanchismos y persecuciones políticas absurdas, lastimando a su paso a gente que no la debía ni la temía”, agregó.

A su vez, el ex secretario de Organización del Comité Estatal del PRI en Veracruz, señaló que la percepción que existe hacia afuera del PAN, es que los Yunes como grupo han dado preferencia a sus amigos cuando participan en proyectos políticos.

“Es notorio que el actual gobierno municipal (de Veracruz), no ha sido el mejor de los gobiernos; Veracruz tiene problemas en seguridad, iluminación, baches, no se ve obra, tal vez no se nota en comparación con otros municipios, pero el comparativo con gobiernos anteriores, el resultado es bastante malo”, aseveró.

Díaz Diez enfatizó que los Yunes “han encontrado su modus operandi en impulsar al hermano o al papá para mantenerse en el poder, es su estrategia y se los han permitido en su aún Partido.

Y en ese sentido, sostuvo que en el PRI no podrían jugar con un personaje de esa naturaleza, que sólo se ha caracterizado por lanzar ataques hacia los priistas, revanchismos, rencillas históricas de su padre con actores políticos del PRI que ya ni en el partido están, “y eso hace muy complicado que la militancia pudiera jalar en un proyecto que él encabezara”.

