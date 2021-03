-Su madre e integrantes de colectivos protestaron ante la FGR, bloquean la avenida Ruiz Cortines

Xalapa, Ver.- La noche de este domingo, la madre de Sandra Jeniffer Giraldi Hernández, la señora Graciela Hernández, denunció que un juez de control de Pacho Viejo liberó al presunto secuestrador de su hija sin que se le notificara.

Sandra Jeniffer fue secuestrada en el 2012 por un taxista de nombre José Antonio Díaz Morales y se liberó una orden de aprehensión en su contra en el 2017; sin embargo, luego de ser detenido este sábado al medio día, hoy domingo fue liberado.

Sin embargo, debido a que existe otra denuncia ante la Fiscalía General de la República, al salir de Pacho Viejo fue detenido y llevado ante la delegación de la FGR en calidad de presentada, donde su madre y su familia, así como integrantes de colectivos protestaron en la avenida Ruiz Cortines y se llevó a cabo un cierre de la vialidad.

“Después de largos 9 años agarraron a ese delincuente, eso me lo notificaron ayer sábado casi a medio día. El fiscal adscrito de Coatepec dijo que le iba a decir al fiscal de desaparecidos de la presentación. No sé me otorgó ese derecho porque la Ley General de Víctimas así lo dice; a él le tomaron la declaración sin estar yo presente y tenía ese derecho”, refirió la afligida madre.

Con gran tristeza, ira, impotencia, la madre de Sandra Jeniffer explicó que la protesta la noche de este domingo ante las oficinas de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) es porque también fue denunciado por el mismo delito ante ficha instancia.

“Cuando supe que lo habían detenido avisé y de la Federación enviaron al fiscal encargado y el fiscal se trasladó y por eso es que gracias está rindiendo su declaración, pero ya iba”, explicó.

“Sandra está viva, y si no, que lo diga”

La señora Graciela Hernández clamó justicia para su hija porque quizá esté viva y la estén afectando en su integridad o quizás está muerta; pero lo que quiere saber es dónde está “y la verdad la tiene él, lo tiene que decir”.

“Él (el juez de control) no puede no notificarnos a las familias que estamos buscando y decirnos por qué se va a liberar y que sí alcanzaba fianza… qué tengo que hacer, cuánto cuesta eso, cuánto pagó él. Yo tengo abogados también”, dijo.

José Antonio Díaz Morales, alias “El Tigre” era taxista en el municipio de Coatepec, cuando ocurrió la desaparición el 14 de septiembre de 2012 y conocía a Sandra Jeniffer.

Fue la familia la que indagó y supo que se ofreció a llevar a Sandra a la Universidad de Xalapa, donde estudiaba el tercer semestre de Contaduría.

“Se llevó a mi hija y estaba todo fundamentado en esa carpeta para que el juez hiciera esa orden de aprehensión; y ahora después de 9 años que he llorado para que ahorita le otorguen una fianza no se de cuánto. Cuánto vale esa fianza para mí, para que lo detengan. Yo también tengo el mismo derecho que él tiene. Yo no sé quién sea usted señor juez, con todo respeto me dirijo a usted: ¿qué tengo que hacer yo? (…) si usted es padre o madre y le desaparecen a su hija o un hijo y que tenga a la persona enfrente, ¿usted sería capaz de liberarlo por una fianza?”, cuestionó desesperada.

Señaló que de todo esto está enterado el Gobernador y la fiscal general y no entiende por qué lo liberaron las autoridades estatales.

“No me voy a dejar vencer. Mi hija tiene una madre, porque Sandra está viva y él lo sabe y si no está, que lo diga; porque es un maldito infierno vivir así , que le quiten a uno un hijo”, expresó.

