Detienen al presunto feminicida de la maestra Lupita Mora

-La docente y promotora cultural fue encontrada sin vida el 10 de noviembre de 2016 en el interior de su domicilio, ubicado en Betancourt, en pleno centro de Xalapa

Xalapa, Ver.- Después de 4 años y cuatro meses, fue detenido el presunto feminicida de la docente y promotora cultural Lupita Mora, asesinada en el interior de su domicilio el 10 de noviembre de 2016.

Se dio a conocer que agentes de la Policía Ministerial detuvieron a Eliel “N” como presunto responsable del asesinato de la docente María “N”.

De acuerdo con las autoridades, la captura se llevó a cabo en la Ciudad de México con base en una orden de aprehensión derivada de la causa penal 163/2018, girada por un juez del distrito judicial de Pacho Viejo.

El presunto feminicida se ocultaba en CDMX

Se llegó a la identificación del presunto responsable con base en las investigaciones realizadas por la Policía Ministerial, que detectó que se mantenía oculto en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros datos, Eliel “N” se encuentra en la Ciudad de México y sería trasladado al penal de Pacho Viejo y ser puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

El jueves 10 de noviembre de 2016, el cuerpo de la maestra fue encontrado por su hija sin vida, embolsada y maniatada.

Su hija exige justicia

María Guadalupe Mora tenía 70 años de edad y vivía en su casa, ubicada en la calle Betancourt número 15, en el centro de Xalapa.

El asesinato habría ocurrido entre las 12:30 y las 16:00 horas, toda vez que la última vez que su hija se comunicó con ella fue a las 12:30 y luego acudió a visitarla después de las 16:00 horas.

Al llegar, encontró su habitación con seguro, se asomó por la ventana y observó que su madre se encontraba embolsada.

En noviembre del año pasado, su hija Cecilia expresó que habían pasado cuatro años desde que les arrebataron a su madre, a su Lupita.

“Han pasado tres gobiernos y no sé cuántos fiscales prometiéndonos hacer lo que su antecesor no quiso/hizo. Todos nos han mentido, todos nos han defraudado(…). A diferencia de Cuitláhuac García Jiménez, yo no estoy contenta con sus resultados en la materia. Pero a pesar de él y sus negligentes empleados, no quitaré el dedo del renglón y seguiré caminando hasta lograr la justicia que ella, mi familia y yo nos merecemos”, expresó en su muro de Facebook.

