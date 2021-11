Cuando realizaba actividades de promoción de su imagen en la zona norte del estado, agentes de la Policía Ministerial detuvieron al panista y aspirante a dirigir el Partido Acción Nacional (PAN) Tito Delfín Cano al término de un evento.

De inmediato, otros actores de ese partido acusaron al gobierno de Cuitláhuac García y la Fiscalía General del Estado de perseguir a la oposición, como fue el caso de la senadora Indira San Román, quien escribió en sus redes sociales: “Dicen que a los delincuentes ‘abrazos, no balazos’, y a los opositores ‘balazos y cárcel, no abrazos’. Usan el poder no para perseguir delincuentes sino para agredir a sus opositores”.

Tito Delfín Cano busca dirigir el PAN en Veracruz y para ello, desde hace algunos días, empezó sus recorridos por toda la entidad. Este sábado se encontraba en la zona norte cuando fue intervenido por los agentes en el municipio de Álamo.

Testigos de los hechos aseguran que los elementos no presentaron una orden de aprehensión en contra del panista y, en medio de la militancia que lo acompañaba, lo retuvieron.

Detienen a Tito Delfín Cano, candidato a dirigente del PAN en Veracruz

Otros panistas ya empezaron a exigir su liberación como Enrique Cambranis y otros diputados locales, quienes coinciden con Indira en el llamado al gobierno estatal para que no persiga a los panistas que no comparten su forma de gobernar

Por su parte, la hija de Tito, Alicia Delfín, difundió en redes sociales un video en el que se le ve hablando del tema:

Buenas noches, mi nombre es Alicia Delfín.

Hace aproximadamente dos horas en la carretera hacía el municipio de Álamo, Cazones, nos detuvo un retén, íbamos con mi papá, Tito Delfín, y cuando se bajó, se identificó, lo detuvieron con una orden de aprehensión que desconocemos, porque no nos la mostraron.

En este momento vamos camino, creemos, a Xalapa, no sabemos, porque no sabemos absolutamente nada.

Les pido a las autoridades competentes que nos den un poco de información porque necesitamos saber por qué detuvieron a mi papá.

Y les pido a mis compañeros panistas que me ayuden a mover este video para que de esta forma las autoridades nos den información sobre mi papá. Muchísimas gracias.

