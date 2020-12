Destituyen al alcalde de Actopan; síndica asume la presidencia

Este jueves el cabildo de Actopan confirmó la destitución del alcalde de Actopan y en su lugar fue designada la síndica Nayeli Toral Ruiz

Este jueves se hizo oficial la destitución del alcalde de Actopan, Eduardo Carranza, quien llevaba nueve meses en el cargo. El argumento por el que votaron su salida fue prelación y en su lugar queda la síndica como encargada de ese ayuntamiento.

Fue el propio Eduardo Carranza quien confirmó su saluda del palacio municipal de Actopan tras la resolución del cabildo quien hace nueve meses lo puso y hoy lo retira de su cargo.

El ahora exalcalde regresará a sus funciones como regidor segundo y en su lugar queda a la cabeza del ayuntamiento la hasta hoy síndica Nayeli Toral Ruiz. “Por respeto al pueblo aceptaré la decisión”, dijo el exalcalde.

La gente se mostró satisfecha con el cambio y en respuesta quemaron cohetes atrás de palacio municipal, situación que Eduardo Carranza respetó. “El cabildo me puso y el cabildo hoy me destituye”. Al parecer no tomará acciones legales.

En mayo, la síndica del ayuntamiento de Actopan, Nayeli Toral Ruiz, presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral de Veracruz, a fin de obtener el nombramiento de alcaldesa.

Francisco Spinoso Jácome, uno de los abogados de ésta, dio a conocer que dicho recurso se presentó dado que el alcalde interino de Actopan, Eduardo Carranza Barradas, inició una campaña en Facebook con la que busca legitimarse en el cargo.

