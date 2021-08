Desde Xalapa, AMLO reitera necesidad de volver a clases presenciales

Xalapa, Ver.- Aún con afectaciones en viviendas y planteles educativos por el paso del Huracán Grace, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reiteró la decisión de regresar a clases presenciales en el país.

En su conferencia mañanera desarrollada este miércoles en la zona militar El Lencero, a unos minutos de Xalapa, repitió que es necesario el regreso a las aulas.

“Si vamos a poder regresar a clases en la mayoría de los municipios de Veracruz; considero que es necesario, ya no podemos mantener cerradas las escuelas. Donde no sea posible vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas, para que se vayan creando las condiciones en vivienda, tengan su techo, láminas de zinc en las zonas más apartadas y pobres”, dijo.

López Obrador presumió que en la siguiente semana se dotará de lo necesario a escuelas y viviendas, ya que tienen estimado la compra y distribución de un millón 500 mil láminas de zinc pues “no hay límite para atender” a los damnificados en Veracruz.

“Vamos a seguir con las clases a distancia para que no haya atraso educativo. Vamos a tener restablecido el sistema eléctrico, en una semana más vamos a tener lámina; ya está llegando el apoyo en despensas, están restableciendo las comunicaciones y vamos a esperar para que se regrese lo más pronto posible a la normalidad”, continuó.

El cuestionamiento al mandatario federal se enfocó en qué acciones llevará a cabo el Gobierno Federal para atender o en su defecto, posponer el regreso a clases presenciales por el destechamiento de viviendas, carencia de televisores o radios para ver a distancia las clases y daños en estructuras de escuelas.

Para la entrega de apoyos en especie o alimentos, López Obrador mencionó que se inició un censo “casa por casa” en el estado de Veracruz donde los encargados solicitan a los damnificados INE, CURP Y comprobante de domicilio.

Además, iniciará en la entidad veracruzana y después se realizará en el estado de Hidalgo y Puebla.

“Pedirle a la gente que nos están escuchando, que ya se va a atender a todos; no es conveniente que tomen carreteras, se perjudica a la población, que tengan confianza, no se dejen manipular (…) En estos tiempos hay mucho vividor, era la costumbre antes, de que había un fenómeno natural que afectaba, inundación, temblor, huracán y se repartían a diestra y siniestra. Los dirigentes aprovechados, corruptos, se quedaban con las cosas, no se le entregaba a la gente afectada”, añadió.

