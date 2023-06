Desde el mes de abril del 2023, que la mamá de Miguel Ángel Sulvarán Xolo se reunió con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha tenido mayor información sobre el avance en la carpeta de investigación del asesinato de su hijo, el caso sigue impune.

El joven chef fue asesinado el 13 de octubre del 2021 y aunque se dio la detención del presunto homicida, Oscar Felipe, meses después, un juez ordenó que fuera liberado.

Esperanza Xolo, mamá de Miguel Ángel Sulvarán Xolo, exigió dar seguimiento al caso, pues tal parece que la Fiscalía está haciendo tiempo para perder las pocas pruebas que aún puedan existir del homicidio de su hijo.

Este sábado 17 de junio la mamá de Miguel Ángel Sulvarán ofreció una rueda de prensa con colectivos de la diversidad, en donde denunció que después de que se le informó que se reintegraría la carpeta de investigación, nada ha pasado.

Desde abril no hay avance en la investigación del crimen del chef Miguel Ángel Sulvarán

Recordó que van cuatro meses desde que liberaron al presunto asesino de su hijo y la FGE aún no ha adelantado nada en la investigación del caso, a pesar de que hay diligencias que se deben agotar, pues entre más tiempo pase, será difícil poder acreditar la responsabilidad del presunto asesino.

Planteó, que no les explican, ni a ella ni a su abogado, porque no quieren ordenar las diligencias, tal pareciera que se quieren quedar sin pruebas para que el responsable no sea detenido.

“Es por eso qué le pido a la fiscal que ordene a sus fiscales que trabajen en la carpeta de mi hijo para que se pueda detener al responsable, el homicidio de mi hijo al igual que al de las demás personas de la comunidad no deben quedar impunes”, señaló.

Finalmente dio a conocer que tampoco la Fiscalía General de la República (FGR), atraería el caso comentó que tampoco en eso se ha avanzado, por eso ofreció una conferencia este sábado 17 de junio.

