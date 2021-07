Desde 2011 estuvo el cuerpo de su hermano en una fosa en panteón de Xalapa

El cuerpo de su hermano fue depositado en una fosa común en el panteón Palo Verde en Xalapa; acude este jueves a recoger sus restos

Xalapa, Ver.- Desde las seis de la mañana de este jueves 15 de julio, familiares de Ricardo Guzmán Pérez, desaparecido el 27 de octubre de 2011, acudieron al Panteón Palo Verde para encontrar los restos óseos de su ser querido que acaban de localizar.

La fuerte lluvia que por ratos cesaba no impidió que la familia esperara las pruebas de ADN para corroborar que Ricardo fue depositado en la fosa común del camposanto ubicado en la avenida 20 de Noviembre esquina Lázaro Cárdenas.

La labor estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) que exhumó cuatro cuerpos, mientras personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio acompañamiento a la familia durante las siete horas que duraron los trabajos para extraer los restos humanos.

Aurea, hermana del desaparecido, mencionó que la Dirección General de Servicios Periciales llevará a cabo nuevamente las pruebas de ADN para confirmar que uno de los cuatro cuerpos corresponde al de Ricardo.

“Ahorita nada más sacaron tres cuerpos, con el que se presume que es mi hermano son cuatro. Me dicen que van a hacer otra vez pruebas de ADN, que tardan, pero vamos a ver que nos dice Periciales, no me dieron ninguna fecha aproximada”, contó afuera del panteón.

Los familiares del joven acudieron este día al panteón. FOTO: Arantxa Arcos

La hermana de Ricardo recordó que, desde que inició su búsqueda, Servicios Periciales contaba con pruebas de ADN que realizaron a su madre para compararlas con el cuerpo que fue encontrado cinco días después de la desaparición de Ricardo, en la barranca “El Boquerón”, municipio de Banderilla.

El caso de Ricardo volvió a ser de conocimiento público cuando su hermana Aurea ofreció conferencia de prensa en conocido café de la capital del estado y allí contó que la FGE encontró a su familiar, pero no les notificó y lo depositaron en una fosa común.

Desde el 27 de octubre de 2011 y hasta este 2021, no lo habían localizado hasta observar fotos borrosas que tiene en su poder Servicios Periciales y quienes confirmaron que el resto óseo está sepultado en la fosa común del panteón Palo Verde.

Conforme a registros de Servicios Periciales y de la FGE que encabeza Verónica Hernández Giadáns se exhibe que su hermano fue encontrado en la barranca “El Boquerón”, en Banderilla, a unos minutos de Xalapa.

Desde 2011 estuvo el cuerpo de su hermano en una fosa en panteón de Xalapa

Datos proporcionados por la familia señalan que el joven fue levantado afuera de su casa en la colonia Salud, cerca del camino hacia Coapexpan, donde habría sido confundido con otra persona y dicha situación le costó la vida, dejando en la orfandad a un niño de ocho años, a quien mantenía con su salario como mesero en un bar del Centro Histórico de Xalapa.

Con este hallazgo, integrantes de diversos colectivos de familiares de desaparecidos denunciaron que una de las fosas clandestinas más grandes en el estado de Veracruz se encuentra al interior del Panteón Palo Verde, “disfrazada” de fosa común. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

