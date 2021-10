Descuida sector salud a pacientes con VIH por dar prioridad al Covid-19

Ponce Jiménez informó que las autoridades de salud descuidan la atención a pacientes con VIH desde que comenzó la emergencia sanitaria por Covid-19

Xalapa, Ver.- El ector salud ha descuidado a los pacientes con VIH-SIDA, debido a la pandemia del SARS-COV-2 (Covid-19), alertó Patricia Ponce Jiménez, integrante del Grupo Multisectorial VIH/SIDA.

Ante ello, lamentó que el estado de Veracruz y el país se prevén un incremento considerable en los nuevos casos y defunciones a causa de esta enfermedad.

“El problema que tienen las personas con VIH y con SIDA en el estado de Veracruz, desde que empezó esta epidemia (Covid-19), es que el Sector Salud y Secretaría de Salud está atendiendo una epidemia y se olvidó de otra, que es la del VIH”, criticó.

La entrevistada señaló que desde el año pasado, no se han llevado a cabo detecciones oportunas de VIH, ante la falta de pruebas rápidas, por lo que se desconoce la cantidad de personas que contrajeron el virus y que, sin saber que lo tienen, han practicado relaciones sexuales sin protección.

Además, comentó que otro problema es la falta de atención médica a pacientes con VIH, debido a que la mayoría de los hospitales atienden casos Covid-19.

“Solamente se les está dando medicamento, pero no tienen atención integral, es decir, si yo me enfermo, teniendo VIH de una dermatitis, de una muela, si requiero una cirugía, no hay hospital porque los hospitales donde se atendían hoy son hospitales Covid”, repitió.

La especialista mencionó que los Centros Ambulatorios de Prevención y Atención al SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capacits) cuentan con medicamentos retrovirales, pero hay desabasto en las clínicas del IMSS, ISSSTE y Pemex.

“Va a haber aumentado el número de personas con VIH y con SIDA, va a haber aumentado el número de niñas y niños con el virus, por supuesto que va a aumentar la mortalidad”, advirtió.

Es de recordar que en la ciudad de Xalapa, en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio” había uno de los Capacits pero el recinto médico, actualmente es un hospital para atender principalmente a pacientes de Covid-19. Información de Arantxa Arcos

