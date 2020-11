Unos 350 taxistas de Xalapa y municipios de la región denunciaron que la empresa Gas del Atlántico los estafa con el tanque de gas que cargan, luego de que les financiaran equipos de reconversión para las unidades.

En conferencia de prensa, explicaron que la empresa les instaló un equipo para que las unidades puedan usar gas y no gasolina y, aunque el rendimiento es tres litros menos que la gasolina, la diferencia la hace el precio por litro, es decir, el precio de la gasolina oscila en promedio en los 18.50 pesos, mientras que el del gas es de poco más 10 pesos.

Sin embargo, ante el fraude que les está representando cargar con Gas del Atlántico, se van a otras empresas como Gas Express, que sí les rinde, pero quieren el monopolio a fuerza de presiones y amenazas.

De manera que, por cargar en otra empresa, Gas del Atlántico les quiere cancelar el contrato y que liquiden el total del adeudo de más de 25 mil pesos o que devuelvan el equipo.

Kenya Jazmín Rojas Pérez detalló que deben ser unos 350 taxistas de Xalapa, Xico, Coatepec y Misantla, quienes desde hace dos años lograron ser financiadas con 25 mil pesos para hacer el cambio de combustible, con la promesa de ahorrar hasta el 40 por ciento.

“Venimos pagando, pero es un monopolio y no debería de ser porque si bien nos financian, nos obligan a cargar con ellos y no nos están dando las cargas que deberíamos recibir, y nos dan un mal trato. Son dos años de lucha, de pedirles que calibren sus bombas para que no nos afecte porque el taxi se mueve con combustible”, explicó.

Al tomar la decisión de cambiar de empresa Gas Atlántico los amenaza con quitarles el equipo a pesar de que el contrato los obliga a pagar el financiamiento con las compras de gas o en efectivo, y la mayoría lo está haciendo en efectivo.

“Tenemos más de un mes cargando en otra empresa y nos damos cuenta que en efecto no es problema de las unidades como decían. Ahora la empresa nos quiere meter miedo y nos dice que nos van a desinstalar los equipos por no seguir cargando el combustible con ellos”, expuso.

Por esta razón, los conductores advirtieron que presentarán una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). “Queremos denunciar por este problema del combustible, pero además se viene otro problema por la mala instalación que hacen en cuanto a la calibración porque se afectan los motores. Mucha gente ha perdido sus garantías a pesar de que hemos intentado agendar en tiempo, pero ellos nos agendan cuando ya ha pasado el término de las garantías”, abundó.

