Denuncian por lesiones a falso cirujano plástico, Fiscalía permite que siga operando

Un médico general realiza cirugías de lipoescultura en Veracruz, sin contar con cédula profesional, ni tener registro ante la Comisión Nacional de Especialidades Médicas (Conacem), en consecuencia hay mujeres víctimas con daños en su cuerpo y salud, que pusieron en riesgo su vida.

El próximo jueves 15 de junio se celebrará la audiencia 258 o audiencia incidental en el Centro Integral de Justicia zona centro en el municipio de Veracruz, ahí la víctima, Estephany Sahory, acudirá acompañada por el abogado penalista de la firma legal y de consultoría CIMA, Erick Hoyos Aponte de la Luna, para informar al Juez de Control de los nulos avances en la Carpeta de Investigación 6439/2021 iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En esta audiencia, la víctima y el abogado informarán al juez de control que interpuso denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de lesiones y usurpación de profesión en contra del médico general Rodolfo N, desde octubre del año 2021.

En conferencia de prensa celebrada en Xalapa, el abogado penalista de la firma legal y de consultoría CIMA, Erick Hoyos Aponte de la Luna, y la paciente del médico general, Estephany Sahory, informaron que hicieron una investigación de los estudios cursados por el acusado Rodolfo N.

Al investigar sus datos en la Comisión Nacional de Especialidades Médicas (CONACEM) pudieron constatar que Rodolfo N, no cuenta con una cédula profesional, sólo tiene el título de médico general con una maestría en estética, pero no tiene los conocimientos, ni prácticas para realizar una lipoescultura con transferencia de grasa a muslos.

“No es cirujano plástico, no tiene cédula profesional, y sólo estudió una maestría en Medicina Estética, pero no es cirujano plástico” detalló.

El abogado explicó que el delito de negligencia médica no existe en el código penal, pero la ley si ampara a las víctimas, por tal motivo fue denunciado por los presuntos delitos de lesiones, producto de una negligencia médica”.

El abogado informó que el acusado cometió el delito de manera reiterada con otras mujeres, por lo que piden a las autoridades que sea castigado por dañar la salud de sus pacientes.

“Es un tema de salud pública, actos de investigación nos han llevado a decir que la negligencia del médico es reincidente, es habitual, continúa operando a otras mujeres, entonces la Fiscalía al ser omisa, al ser tardada está permitiendo que se continué con este actuar de parte del denunciado, eso es lo grave de esta situación que no hemos tenido una acción contundente por parte del ministerio público”, indicó.

Erick Hoyos Aponte explicó que el ministerio público tiene la facultad unilateral de ejercer acción penal y de judicializar o mandar a un proceso penal la carpeta de investigación con el propósito de evitar que otras mujeres sean víctimas de Rodolfo N.

“El médico sigue laborando con total normalidad, tenemos audiencia con un juez de control, la audiencia se denomina 258, necesitamos que la Fiscalía se pronuncie por esta carpeta, porque desde junio del año pasado hemos solicitado a la FGE que se pronuncie, sin que informe si va a ejercitar acción penal o no”, explicó.

Agregó que la legislación contempla que un ministerio público tiene que pronunciarse en un máximo de tres días, sin embargo en el caso de Estephany Sahory desde junio del año pasado no hay respuesta.

“Lo hemos solicitado y hasta el 13 de junio del 2023 no hay respuesta, esa es nuestra preocupación, sabemos que la Fiscal es una mujer preocupada por la justicia, y probablemente la Fiscal de Distrito de Veracruz tal vez no tenga conocimiento de esta Carpeta de Investigación, y al no tener conocimiento de lo ocurrido no tenemos respuesta” dijo el abogado.

El abogado Erick Hoyos informó que este jueves 15 de junio del 2023, se celebrará la audiencia incidental en el distrito judicial de Veracruz, para que el juez de control escuche a Estephany Sahory y conozca del caso.

Denuncian por lesiones a falso cirujano plástico, Fiscalía permite que siga operando

En su intervención, la víctima informó que Rodolfo N ofrece sus servicios cómo cirujano plástico, y ella pagó 120 mil pesos el 05 de julio del 2021 cuando realizó una cirugía de lipoescultura con transferencia de grasa a glúteos, pero causó daños a su salud y estuvo a punto de perder la vida.

“Todo iba bien, hasta que al mes con 13 días me empezaron a salir granitos en el glúteo derecho cómo piquete de araña, y tenía malestar, me ardía. El doctor me dijo que era un hongo y me recetó antibiótico, pasó un mes, y más y más empeoró el dolor y ahora también en el glúteo izquierdo”.

En agosto del 2021, Rodolfo N envió a Sahory a consultar un médico infectólogo en Veracruz, pero tuvo miedo de ser víctima de otro error con probabilidad de empeorar su estado de salud, y decidió acudir a Xalapa.

“Un infectólogo en Xalapa me dijo que había adquirido una bacteria, que era bastante común en estas cirugías y me recetó medicamento pero empeoró todo, hasta que llegué con otro médico en el hospital Ángeles y me envió a hacerme un cultivo para saber qué es lo que tenía, me dijo que era bastante común la bacteria, pero que le habían llegado dos o tres chicas antes que yo, operadas por el mismo doctor del puerto de Veracruz”.

Con dos meses de dolor, ardor e infecciones en los muslos, la victima buscó ayuda con otros médicos y hospitales, para tratar de salvar las piernas y la vida, lo que generó gastos de aproximadamente 400 mil pesos.

“Es médico general y tiene una maestría en medicina estética, él no puede operar, él tiene una cédula en medicina general, y para intervenir en una cirugía necesitas tener una especialidad y estar integrado en el Conacem” expuso.

La víctima agregó que en año y medio ha sido sometida a seis cirugías más, para poder recuperar salud y salvar la vida.

“Seis veces entré a quirófano para que me hicieran lavados quirúrgicos. Aparte una radióloga me atendió cuatro veces para que me hiciera extracción; en el quirófano me abrían las heridas con bisturí para extraer la pus, me dejaba abierto, sólo dejaban parches de plata para que no se extendiera más porque ya había llegado la infección al músculo”, informó.

Refirió que en Xalapa, una doctora con especialidad en radiología la sedaba para que pudiera aguantar la introducción de jeringas grandes para extraer la pus.

“En el hospital en Xalapa, me practicaron múltiples cirugías para quitar la pus que se formó en ambos glúteos”.

Por estos daños a su salud y que pusieron en riesgo su vida, la víctima interpuso denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y dio inicio la Carpeta de Investigación 6439/2021 por el presunto delito de lesiones y usurpación de profesión.

“El cirujano se deslindó por completo cuando le informe qué por una bacteria en su quirófano, los glúteos se llenaron de pus, y me dijo que si no me curaba era mi problema. Yo no quise regresar con él a que me metiera a quirófano, me da mucho miedo”.

En junio del 2022 fue sometida a cirugía y los procedimientos médicos han continuado hasta abril del 2023; “me harán una reconstrucción porque tengo 22 cicatrices en el glúteo derecho y 5 en el izquierdo, el doctor me dijo que no debo cantar victoria porque la bacteria ahí está y puede regresar”.

Informó que los gastos de curación ascienden a 500 mil pesos, “tenemos tickets, facturas de los gastos que se han hecho. Además el cirujano de Veracruz, el primero que me operó cobró 120 mil pesos más los gastos en masajes, fajas” indicó.

Finalmente, Estephany Sahory alertó a las familias y mujeres en general que tengan cuidado porque el médico continúa con su labor en un consultorio en el puerto de Veracruz, pese a que ha causado daños a sus pacientes.

“Hay jovencitas que se operaron con él, que han caído en depresión por el dolor que ocasionan las infecciones provocadas por el médico”, finalizó la mujer víctima.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ